Jorge Javier amonesta al resto de programas de Telecinco para defender 'Sálvame'

La tensión en Sálvame se puede cortar con un cuchillo. La crisis de audiencia que atraviesa el formato está generando un nerviosismo adicional a todos aquellos que trabajan en él, una situación que puso de manifiesto este viernes Jorge Javier Vázquez en el Deluxe. Durante una entrevista a la periodista Pilar Eyre, el de Badalona no dudó en señalar a algunos de los colaboradores de otros espacios de Mediaset que, en su opinión, están contribuyendo al descrédito del formato que él presenta. Unas palabras en las que además se evidenció, una vez más, cierta tirantez entre las dos productoras que hasta ahora han copado la mayor parte de parrilla en la cadena de Fuencarral: Unicorn y La Fábrica de la Tele.

Durante la conversación con la citada escritora, que reveló algunos de los aspectos más desagradables a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su trayectoria profesional, Jorge Javier aprovechó para cargar contra quienes considera que no están jugando a favor de obra en la cadena en la que trabajan. "No se puede hacer entretenimiento dando una noticia por la tarde y, en otros programas de la misma cadena, sin ningún tipo de información, desmentirla. No se puede. Estamos destrozando un entramado sin ninguna necesidad", alegaba el presentador con gesto de pocos amigos mientras charlaba con Eyre.

Jorge Javier Vázquez durante su entrevista con Pilar Eyre.

"Estamos mareando a la audiencia, no sabe si la estamos engañando o no. Estoy hasta las narices. Me parece bien lo que has dicho, Pilar. Todos nos podemos confundir, pero no se puede dar una información por la tarde y, en otro término horario de esta cadena, decir que es mentira sin ninguna prueba", añadía el de catalán, no sin antes hacer mención de una compañera de profesión: Beatriz Cortázar.

Lo cierto es que en los últimos meses, la experta en corazón ha sido muy crítica con el tratamiento informativo que Sálvame da a algunos temas. Una disconformidad que demuestra tanto en el plató de El programa de Ana Rosa, donde es colaboradora habitual, como en la Crónica Rosa del programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos, donde también trabaja de lunes a viernes. La periodista siempre se ha mantenido muy escéptica respeto al férreo posicionamiento que los formatos de La Fábrica de la Tele han hecho en torno a la historia de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Una discrepancia que también se ha extendido a otros asuntos y que ha molestado especialmente a Jorge Javier.

Beatriz Cortázar ha desmentido esta semana la noticia de que Isabel Pantoja hubiera desheredado a sus hijos.

Esta semana, Gema López revelaba en Sálvame que Isabel Pantoja había decidido desheredar a sus dos hijos. Una noticia que sin embargo, Beatriz Cortázar negó horas después y que ha servido para que 'el dueño del cortijo' acabe estallando contra ella. "Bea, últimamente estás un poquito, cariño... Estás un poquito", empezaba Vázquez a decir con tono jocoso, para después añadir: "Por cierto, Bea, te quiero agradecer todo el apoyo que nos estás brindando últimamente. Nos conocemos desde hace 20 años y te quiero agradecer ese cariño que nos estás demostrando. Se agradece el apoyo de una compañera, gracias...". Unas palabras cargadas de ironía con las que dejaba claro su enfado con la colaboradora de El programa de Ana Rosa. Una discrepancia de opión que a juicio de Jorge Javier no debe ser permitida.

"No se puede estar trabajando en otra cadena y estar en otros medios o redes cargándose a la cadena. ¿Ha quedado claro? En estos momentos, vamos a marcar posiciones también, porque esto ya no tiene que ver con la libertad de expresión. No hablo de fuentes, sino de destrozar por destrozar", añadía visiblemente molesto. Y es que, según su percepción, el espectador acaba sintiéndose engañado después de que una información dada en un programa sea desmentida en otro especio de la cadena. Un malestar que seguirá dando mucho de qué hablar y que es producto de una grave crisis de audiencia que ya se está cobrando alguna que otra víctima.

