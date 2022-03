La productora de 'Sálvame' reconoce estar siendo investigada por un presunto espionaje a famosos

La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, ha reconocido este sábado que existe un procedimiento judicial aún en fase preliminar en el que se investiga un presunto espionaje a famosos y ha mostrado su total disposición en "contribuir al esclarecimiento de los hechos por la justicia".

"La Fábrica de la Tele y las personas que integran han actuado siempre en el marco de la ley dentro de su actividad periodística y en el legítimo ejercicio del derecho a la información, por lo que son absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje", comienza diciendo este comunicado.

"El procedimiento judicial al que aluden las informaciones publicadas hoy se encuentra aún en fase preliminar. Lo que se investiga es la naturaleza del vínculo que mantenía un periodista de larga trayectoria con una de sus fuentes, un agente de policía", añade el texto de la productora participada por Mediaset España, que recuerda que este periodista, concretamente Gustavo González, también trabaja en "otros muchos medios de comunicación".

En lo relativo a Sálvame, la productora aclara que "el procedimiento judicial investiga la procedencia de las informaciones sobre una veintena de personas protagonistas de la crónica social. Ningún director o redactor del programa ha tenido nunca relación" con el supuesto amigo de Gustavo González que está siendo investigado.

"Ni la policía ni ninguna autoridad judicial han adoptado ninguna medida de investigación respecto a La Fábrica de la Tele. Ninguno de los documentos que figuran en el procedimiento judicial proceden de ningún archivo o dispositivo de la productora, ni de ninguno de los miembros del equipo de redacción de Sálvame, ni de ninguno de los programas que produce. Y las informaciones apuntan en esa dirección son falsas".

COMUNICADO LA FÁBRICA DE LA TELE pic.twitter.com/cAiNWo2DVI — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) March 26, 2022

La historia de dos despidos

Esta semana anunciábamos en exclusiva desde BLUPER el despido de los dos directores de Sálvame, David Valldeperas y Alberto Díaz, los cuales iniciarían un nuevo horizonte laboral fuera del programa, pero dentro de la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, La Fábrica de la Tele.

En un principio, estos despidos estaban relacionados con la bajada de audiencias del programa, que en las últimas semanas han caído a sus peores registros históricos. Sin embargo, este viernes LOC apuntaba a que podrían estar relacionados con una investigación por un delito de revelación de secretos, todo ello dentro de la 'Operación Deluxe', que lleva vigente desde el pasado 2018.

En un primer momento se investigó al colaborador del programa y fotógrafo Gustavo González, pero parece que ahora al nombre del paparazzi se añaden los nombres de otras siete personas del equipo del programa, entre los que se encuentran David Valldeperas y la propia productora como persona jurídica.

La investigación policial se inició hace ya cuatro años, cuando saltaron las alarmas al ver que en el magacín vespertino de Telecinco se manejaba cierto tipo de información reservada de algunos personajes. Según explican desde El Mundo, una auditoría destapó consultas sobre muchos famosos en las bases de datos de acceso restringido de la Dirección General de Policía. Estas revelaciones vendrían de la mano de un policía en concreto, Ángel Jesús Fernández Hita.

Tras una exhausta investigación se terminaría por relacionar a este agente de policía con el colaborador Gustavo González. Al parecer, el policía era amigo de su padre. En su momento se pudo probar que, desde Sálvame y su dirección, se habían cometido delitos de Descubrimiento y Revelación de Secretos de al menos 140 famosos. La Policía habría planificado una operación con detenciones y registros en la vivienda de varias personas, entre las que se incluía González, pero también en la propia redacción del programa donde habría información clasificada de cientos de personas. El informe policial indicaría que muchas de las solicitudes, por parte de responsables directos de Sálvame, residían en querer generar contenido que podría incluir a menores y denuncias por violencia de género.

En cuanto a la acusación particular, El Mundo asegura que la Policía ha hecho una relación de al menos 140 víctimas de esta trama, en la cual muchos de ellos habrían sido espiados. Algunos han ejercido su acusación independiente, como Omar Montes. Todo ello habría provocado la imputación de González, su amigo el policía Ángel Jesús Fernández Hita, que ya estaría jubilado y a La Fábrica de la Tele. Cabe destacar que Alberto Díaz no estaría investigado ya que no existirían conversaciones de WhatsApps que pudieran demostrar el 'mercadeo' informativo, cosa que sí parece ocurrir con el resto.

El juicio no se celebrará hasta dentro de varios meses, pero todo apunta a que podría haber más investigados en esta operación.

[Más información: La crisis de Telecinco ya es oficial: ninguno de sus programas consigue superar los dos millones]

Sigue los temas que te interesan