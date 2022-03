Terelu Campos sustituirá a Carlota Corredera en 'Sálvame' y Jorge Javier salta al 'Lemon Tea'

Sálvame sigue afrontando cambios tras renovar casi al completo su cúpula directiva. El formato de Telecinco atraviesa la peor crisis de audiencia de su historia y trata de hacerle frente con movimientos que se están conociendo estos días. Uno de ellos es la salida de Carlota Corredera, que afrontará un nuevo proyecto con la productora y que, además, ya tiene sustituta en el programa.

Terelu Campos será la encargada de tomar el relevo a la gallega y, por tanto, se convertirá en presentadora de Sálvame Naranja a partir de la semana que viene. La hija de María Teresa Campos dejará así de conducir Sálvame Lemon Tea, que en esta nueva etapa tampoco contará con María Patiño, según adelanta Yotele.

Este no será el único movimiento, pues el citado medio asegura que Jorge Javier Vázquez tomará las riendas de la primera hora de emisión junto a Adela González, quien ya ha ejercido como presentadora sustituta de Patiño esta semana durante las vacaciones de la gallega. Está por ver, no obstante, si Telecinco mantiene el formato Lemon Tea o renuncia a la marca tras no haber conseguido destacar en audiencias.

La información publicada apunta a que todavía no se han terminado de cerrar los detalles de los cambios que se producirán tras la marcha de Carlota, y es que la dirección también se plantea mantener al tándem Campos-Patiño para presentar Sálvame Naranja los viernes en sustitución de Corredera, una situación que confirmaría lo que María ha escrito este viernes en su cuenta de Twitter: "El dúo no muere".

Cambios en la dirección

El pasado martes 22 de marzo BLUPER publicaba en exclusiva un histórico cambio en Sálvame. David Valldeperas y Alberto Díaz dejarán la dirección del programa para dar el relevo a Óscar Cornejo, director de la productora, y David Linares, hasta ahora director de Socialité.

Con este cambio, Javier de Hoyos escala un puesto para tomar las riendas de la dirección del formato del fin de semana.

A pesar de esta decisión, los dos directores apartados de Sálvame seguirán vinculados a La Fábrica de la Tele y a la cadena de Mediaset. De hecho, este martes se ha podido ver a Alberto Díaz dirigiendo aún el espacio y BLUPER ha conocido que en los próximos días pasará a tomar las riendas del Deluxe, mientras que Valldeperas se convertirá en colaborador de Sálvame

