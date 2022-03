Alarma en 'Sálvame': iguala su mínimo histórico en audiencia y se aleja de 'Tierra Amarga'

No corren buenos tiempos para Sálvame. Desde el pasado verano, el programa de La Fábrica de la Tele vive inmerso en una crisis de audiencias de la que no consigue reponerse a pesar de las constantes tentativas de la productora por intentar remontar sus datos con nuevas ideas.

El último llegaba este lunes cuando el magacín vespertino de Telecinco rescataba el formato de La Caja Deluxe en una nueva sección llamada La Cápsula y que fue inaugurada por una de sus grandes espadas, Anabel Pantoja. En ese habitáculo, la sobrina de Isabel Pantoja se metió en un habitáculo en el que se enfrentó a su pasado y a los acontecimientos más importantes de su vida, desde su infancia hasta su boda y reciente separación con Omar Sánchez.

Sin embargo, de poco sirvió. Según datos de Kantar, Sálvame Naranja cayó a un 11,7% y 1.185.000 espectadores, igualando así su peor cuota histórica conseguida el pasado viernes (11,7% y 1.135.000 espectadores).

La segunda parte del programa firmaba así su peor semana histórica con un 12,2% de cuota, 1,8 puntos menos que Antena 3 en esa franja (14%). Pero, es más, en lo que respecta a su competencia directa con Tierra Amarga, ésta consiguió su mayor distancia histórica con 4,7 puntos (17% vs. 12,3%).

La serie turca consiguió además la pasada semana, concretamente el miércoles 2 de marzo, la mayor distancia histórica con el programa de Jorge Javier Vázquez con una diferencia de hasta 5,4 puntos (17,8% vs 12,4%).

De esta forma, la ficción otomana ha pasado de perder por 6,4 puntos contra Sálvame cuando se estrenó en la primera semana de julio, a superarles por 4,7 puntos. Además, en las últimas once semanas sólo ha perdido en dos ocasiones contra el programa de Telecinco.

La errónea decisión de 'Pasión de Gavilanes'

Hay que recordar que la decisión de Telecinco de emitir capítulos repetidos de Pasión de Gavilanes la semana pasada dentro de la franja de Sálvame Lemon Tea, lo que enfadó a los espectadores de unos y otros, fue lo que provocó que se hundiera toda la tarde de la cadena.

De hecho, Sálvame Lemon Tea también cerró la semana con mínimo histórico con un 9% de cuota, 2,1 puntos menos que Antena 3 (11,4%), que a esa hora emite Tu tiempo con Roberto Brasero y Amar es para siempre.

De esta forma, las cuatro horas de Sálvame cerraron la semana con una media de 11,4% de cuota de pantalla. Hace ahora un año, en la primera semana de marzo, el programa firmaba un 17,2% y 2.007.000 espectadores. Es decir, ha perdido casi 6 puntos.

Durante estos días no se puede obviar que la guerra de Ucrania ha hecho que la audiencia conecte con Más vale tarde y Cuatro al día. Sin embargo, lo cierto es que el programa se encuentra en caída libre desde finales de enero y principios de febrero cuando anotó un 15,9% y 1.607.000 espectadores.

Otras razones de la caída

Otros motivos de esta pérdida de audiencia es que, a nivel de colaboradores, el programa no es lo que era. "Pero no es lo que era en sus tiempos históricos. Creo que los que han venido hacen lo que pueden y lo que mejor saben, dentro de sus capacidades y buena voluntad, pero hay gente irrepetible", señaló recientemente Kiko Matamoros.

El colaborador también habló de lo que les había afectado la muerte de Mila Ximénez, uno de los pilares del programa. "En el ánimo de todos ha pesado y eso te marca, porque siempre ha habido grandes ausencias de personas y personajes que se han ido y han vuelto y que pesa al principio, pero luego se vuelven a hacer los mismos números".

Igualmente, Matamoros también achacó esta caída en audiencias al posicionamiento de la productora en el tema de Rocío Carrasco. "Entiendo que se defienden unos intereses comerciales porque esto es un negocio. Pero a mí me ha faltado honestidad. Si hubiera dicho lo que realmente pienso de algunas cosas, posiblemente me hubiera tenido que ir. Y por evitar el conflicto, porque es bastante desagradable, he intentado evitarlo. Eso ha sido un acto de deshonestidad por mi parte".

