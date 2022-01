La mayor crisis de 'Sálvame' lleva a un vuelco en las tardes: Antena 3 arrebata a Telecinco su feudo

Hay una máxima en la televisión: el que gana la tarde, gana el mes. De ahí que los grandes esfuerzos de Antena 3 en los últimos años hayan estado centrados en esta franja en la que Telecinco ha sido el rey indiscutible de lunes a viernes desde abril de 2009 gracias a Sálvame.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el programa de La Fábrica de la Tele pasa por la mayor crisis de audiencias de su historia, lo que le ha llevado a que su imbatible liderazgo corra más que un serio peligro.

Y es que en lo que llevamos de 2022, Antena 3 supera a Telecinco en la franja de tarde de lunes a viernes (sin contar festivos) por 1,2 puntos. Según datos de Kantar, la de Atresmedia promedia de 17:00 a 20:30 horas un 14,8% de cuota de pantalla por el 13,6% de la de Mediaset España.

Si miramos un año atrás en el tiempo, pasamos de una ventaja de 4,7 puntos en favor de Telecinco a la victoria de Antena 3. Pero si lo comparamos con datos de 2020, la de Atresmedia consigue recortar una ventaja que llegó a 9,8 puntos en mayo de 2020.

Asimismo, en lo que respecta a la franja de lunes a domingo, la de Atresmedia también supera a su rival por apenas tres décimas (13,6% vs. 13,3%). Hace un año la diferencia era de 4,2 puntos (12% vs. 16,2%).

Para encontrar una victoria de Antena 3 en esta franja hay que retroceder hasta abril de 2009 (justo cuando se estrenó Sálvame) en lo que respecta de lunes a viernes, y hasta diciembre de 2016 de lunes a domingo. La diferencia máxima entre ambas cadenas, sin eventos deportivos, llegó hasta los 10,3 puntos en octubre de 2010.

La fortaleza de la turca 'Tierra amarga'

En la crisis de Sálvame tiene mucho que ver la llegada de Tierra amarga a las tardes de Antena 3 el pasado mes de julio. Entonces, el magacine vespertino de Telecinco superaba a su rival en 4,5 puntos (17,9% vs. 13,4%). Ahora, sin embargo, es la serie turca la que se impone.

Según datos de Kantar, la ficción supera al programa de Telecinco en casi dos puntos (16,2% vs. 14,3%) en lo que llevamos del mes de enero, 1,7 puntos más que en el mes de enero, cuando la distancia entre ambos era de dos décimas (15% vs 14,8%).

Desde su estreno el pasado verano, la igualdad entre ambas ofertas ha sido máxima, con Tierra amarga liderando en agosto y septiembre por una décima, y diciembre por dos; y con Sálvame anotándose la victoria en octubre y noviembre por 0,7 y 0,3 décimas.

Las razones de la caída

A la llegada de Tierra amarga también se suma la subida en cuota de pantalla de Amar es para siempre, que ha pasado de promediar un 10,7% en enero de 2021 a un 12,5% en lo que llevamos de enero. Y eso a pesar de que ha perdido unos 40.000 espectadores.

Tampoco hay que olvidar que Antena 3 también cuenta con los datos de Pasapalabra de 20 a 20:30 horas. Y en este caso, el concurso presentado por Roberto Leal promedia un 21,5% de cuota de pantalla en su hora completa.

Asimismo, Kiko Matamoros señaló que la muerte de Mila Ximénez, uno de los pilares del programa, también había afectado negativamente a las audiencias. "En el ánimo de todos ha pesado y eso te marca, porque siempre ha habido grandes ausencias de personas y personajes que se han ido y han vuelto y que pesa al principio, pero luego se vuelven a hacer los mismos números", reconocía el colaborador.

"A nivel de colaboradores el programa no es lo que era, pero no es lo que era en sus tiempos históricos. Creo que los que han venido hacen lo que pueden y lo que mejor saben, dentro de sus capacidades y buena voluntad, pero hay gente irrepetible", señalaba.

Igualmente, Matamoros también achacó esta caída en audiencias al posicionamiento de la productora en el tema de Rocío Carrasco. "Entiendo que se defienden unos intereses comerciales porque esto es un negocio. Pero a mí me ha faltado honestidad. Si hubiera dicho lo que realmente pienso de algunas cosas, posiblemente me hubiera tenido que ir. Y por evitar el conflicto, porque es bastante desagradable, he intentado evitarlo. Eso ha sido un acto de deshonestidad por mi parte".

