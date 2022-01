Anabel Pantoja mete la pata en su regreso a 'Sálvame' y tiene que ser censurada por Jorge Javier

Anabel Pantoja ha vuelto este lunes a Sálvame tras varios meses apartada de la televisión. La sobrina de Isabel Pantoja ha aparecido en el estreno de Sálvame Lemon Tea para afrontar las últimas polémicas de su familia y responder a varios ataques.

Eran tantos los temas a tratar que, ya en Sálvame Naranja, Jorge Javier Vázquez ha hecho un rápido repaso por todos ellos en un íntimo con Anabel. En ese momento, la 'sobrinísima' ha tenido un lapsus al mencionar un programa de la competencia.

"Qué rápido, voy a beber agua. Parece esto Pasapalabra", ha comentado la sevillana. "No, no. Justamente eso, no", ha intervenido rápidamente el presentador. "Perdón, es verdad", ha respondido Pantoja, consciente de su metedura de pata.

Memeo con Anabel esta tarde nombrando a Pasapalabra en Sálvame 😂😂 #pantodepartida pic.twitter.com/gvAyWizXFd — Xavi Oller (@xaviioller) January 17, 2022

Entre risas, Jorge Javier se ha referido a lo que sucedió en el último Sábado Deluxe, cuando también paró a Lolita Flores al comenzar a hablar de series turcas. "Últimamente estoy censurando mucho eh", ha bromeado.

Los 'zascas' de Anabel

En su regreso, Anabel Pantoja ha aprovechado para dedicar sus particulares 'zascas' a varios de sus adversarios. El primer asunto que ha abordado es la docuserie de Julián Muñoz, en la que el exalcalde de Marbella vierte todo tipo de ataques contra Isabel Pantoja y cuenta detalles íntimos de su relación con la tonadillera.

"He visto algunos titulares que me parecen innecesarios. Creo que si este señor no hubiera estado con Isabel Pantoja no se le hubiera hecho un documental, hubiera sido un alcalde corrupto (...) Isabel Pantoja, dentro de lo que cabe, a pesar de todo, sigue dándole de comer. Creo que su intención ha sido dejar mal a Isabel Pantoja y, por supuesto, por dinero", ha espetado la colaboradora.

Sobre la relación actual con su primo, Kiko Rivera, Anabel ha asegurado que respeta la decisión del DJ de resumir su concepto de familia a su mujer y sus hijos. "Es algo que él ha decido. Las personas te tienen que aportar, dar cariño, proteger... Si no he estado a la altura según él... Se me ha puesto de mala. Lo único que pienso es que he sido la más gilipollas del mundo. ¿No podemos estar unidos? Pues que cada uno seamos felices", comenta.

Otra de las destinatarias de los mensajes de Anabel ha sido la madre biológica de Isa Pantoja, que ha vuelto a hablar en una entrevista para decir que quiere retomar la relación con su hija. "Esta señora de Perú... Para mí, mi prima solo tiene una madre y es Isabel Pantoja. Por favor, si quiere el bien de ese bebé, ahora es una señora que tiene su familia, que la deje en paz. Que se quede en su país, que es precioso y maravilloso, pero que deje en paz a Isa", ha sentenciado.

