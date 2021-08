La lluvia de zascas de Anabel Pantoja a Kiko Matamoros: "Vete a 'Saber y Ganar' o a hablar de política con Risto"

Anabel Pantoja ha respondido a las duras críticas que Kiko Matamoros le ha dedicado en la revista Lecturas. El colaborador ha hablado junto a su pareja, Marta López Álamo, desde sus idílicas vacaciones en Sudáfrica, y ha afirmado sobre su compañera cosas como que no entiende "esa falta de pudor al exhibirse, sus bailes, que explote y normalice la obesidad".

Como era de esperar, las palabras de Matamoros han sentado fatal a la colaboradora, que este miércoles se subía al 'pulpillo' del programa para responderle de forma contundente.

La sobrina de Isabel Pantoja asegura que ya le ha pedido explicaciones en privado a Kiko, pero no ha querido desaprovechar la oportunidad para contestarle públicamente, de la misma forma que él se ha dirigido a ella en la exclusiva.

Sobre la reflexión con respecto a "normalizar la obesidad", Anabel ha aseverado lo siguiente: "Para hablar de hábitos y de trastornos alimenticios y de que yo exhibo la obesidad, (…) eso lo tiene que hacer un nutricionista o un médico y que yo sepa tú estudiaste tres asignaturas de la carrera de abogado. Es un tema muy delicado que puede ir enlazado al tema psicológico".

La colaboradora también ha comentado la comparación que Matamoros hace entre ella y Belén Esteban, lo cual le parece "un honor". "Es verdad que se me puede comparar porque las dos somos muy espontáneas y decimos lo que pensamos. Pero si el público empatiza con nosotras es porque a lo mejor se siente identificada con nosotras y no contigo, que vas viviendo por encima de tus posibilidades".

Con ironía, la influencer le ha recordado a su compañero que si trabaja en Sálvame tiene que aguantar el convivir con "compañeros como yo, que carecen de inteligencia y que proyectan eso de comer y bailar, que no te parece interesante". En caso de que no esté dispuesto a compartir plató con Anabel, ella le ha dado dos posibles opciones laborales en las que podría encajar: "Vete a Saber y ganar. O ponte a hablar con Risto de la política".

En caso de que se quede en el programa de Telecinco, la colaboradora le ha recalcado que tendrá que seguir aguantándola. "Tienes que convivir con este engendro, porque para ti según me has descrito soy un engendro. ¿Y sabes lo que te digo, Kiko? Que te guardaba respeto y te lo voy a seguir guardando, pero me ha dolido porque tu mismo me has dicho que esto era un juego y un show"

Finalmente, Anabel Pantoja ha querido agradecer a Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, por desmarcarse públicamente de las palabras de su pareja, mostrando su desacuerdo con las críticas de Kiko hacia Anabel.

Sigue los temas que te interesan