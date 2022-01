Jalis de la Serna estrena 'Cazaherederos': "Hay gente que nos ha amenazado con llamar a la policía"

Jalis de la Serna regresa este martes al prime time de laSexta con Cazaherederos, un formato en el que el reportero vivirá en primera persona el trabajo de un equipo especializado en encontrar a los legítimos destinatarios de herencias sin reclamar. El periodista acompañará a los 'cazadores' en su búsqueda y será testigo del momento en que los herederos reciben la inesperada noticia.

"Las reacciones son de lo más varipointas, el proceso de investigación para llegar a esas personas es muy interesante y nosotros hemos podido estar adheridos a estos equipos de trabajo durante seis meses para ver sus historias de la manera más cercana posible y reflejarlas para que el espectador lo reciba así", confiesa a BLUPER el reportero.

En el programa se descubrirán los entresijos de este trabajo "muy desconocido y sorprendente". De la Serna asegura que los cazaherederos "van a llamar mucho la atención del espectador poque van dando sorpresas por la vida".

El presentador revela que una de las cosas que más le ha sorprendido de grabar este programa es "hasta qué punto la gente es maravillosa". Y es que, a pesar de la desconfianza que pueda generar que tres desconocidos llamen a tu puerta para decirte que eres el legítimo heredero de un familiar lejano, la mayoría de los sorprendidos reciben al equipo del programa con amabilidad.

"Que tal y como está el mundo, te abran la puerta, te dejen entrar, te traten de manera empática y hasta te abracen cuando les gestionas la herencia, son situaciones que me han sorprendido mucho", comenta el periodista.

Sin embargo, también se encuentran casos contrarios en los que los herederos no quieren saber nada de lo que tienen que contarles. "Hay gente que parte de la desconfianza y tiene reacciones de casi echarnos de su casa y decirnos que va a llamar a la policía", adelanta Jalis.

"Me ha pasado en algunos casos llegar a decirle a alguna persona 'pero razone, por favor, que es un dinero que le corresponde'. Igual que me han sorprendido las reacciones positivas, también las de gente que se cierra en el 'no' y llegan a rechazar un dinero que les corresponde", confiesa el presentador. Y es que las herencias rechazadas acaban en manos del Estado.

No hay duda de que la figura de un reportero reconocido como De la Serna ha ayudado a que los destinatarios de las herencias confíen en los cazaherederos. "Llevo muchos años trabajando y hay gente que me conoce, así que en algunos casos hemos aportado credibilidad al trabajo de los cazadores. Algunas veces me he tenido que bajar la mascarilla y decir 'hola, soy reportero y vengo siguiendo el trabajo de estos señores'", bromea al presentador.

Con este trabajo, Jalis de la Serna vuelve a realizar un reporterismo "muy cercano, de calle", una tarea que asegura que le apetecía volver a hacer: "Después de 'Natural', tenía claro que quería hacer un programa en el que poder desarrollar mis cualidades como reportero (...) Me apetecía mucho volver al reporterismo de calle, a un reporterismo sin artificios".

El reportero afirma que el programa ha intentado reflejar las historias de cada herdero "con la máxima cercanía posible" y se muestra orgulloso del resultado: "Estoy satisfecho y creo que tiene calidad". A pesar de ello, reconoce que las audiencias son "una incógnita hasta el día siguiente". "Me preocupa la audiencia como a todo hijo de vecino que trabaje en la tele", confiesa.

