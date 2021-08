Rafa Mora y Anabel Pantoja se enfrentan de nuevo en ‘Sálvame’: “Me produces asco”

El pasado 7 de mayo Anabel Pantoja y Rafa Mora se enzarzaban en una brutal bronca que llevaba a Sálvame a replantearse el futuro de ambos colaboradores en el programa. Por ello, el espacio de Telecinco lanzaba una encuesta a los espectadores para que decidiesen cuál de los dos debía ser despedido. Finalmente, Rafa Mora estuvo una semana sin empleo y sueldo a modo de sanción.

Sin embargo, estos dos colaboradores no han enterrado el hacha de guerra, y este lunes volvieron a saltar chispas entre ambos. Todo empezó por la visita de Bea la Legionaria la programa, quien fue presentada como una okupa por no pagar el alquiler de su casa.

Por esa razón, Rafa Mora recordó que Kiko Rivera llamó okupa a su tío Agustín Pantoja, y luego propuso que Kiko dejase vivir a Bea en la finca Cantora. “Sería una buena manera de sacar a Isabel Pantoja y al tito Agustín” dijo el antaño tronista.

Un comentario que Anabel Pantoja se tomó muy mal. “¡Tienes mucho cachondeo y eres muy pesado! ¿Nombro yo a tu madre? Me sienta fatal ¡Vete a tomar por saco!”, exclamó.

Rafa se defendía de Anabel señalando que la sobrina de Isabel Pantoja tiene “aires de grandeza”. Además, señaló que se le había subido “el documental” a la cabeza, en referencia a Anabel al desnudo, que se estrena este miércoles. “¡Envidioso, que tú no tienes documental!”, se defendía Anabel.

Rafa Mora volvía a atacar a Anabel diciendo que si entró en la televisión fue por ser “prima de”, y ella le llamaba “reventado”. “Te conocí siendo una tía humilde y no sé qué te está pasando”, criticaba Mora, mientras que Pantoja solo pedía que dejasen a su tío en paz.

Tras una pausa publicitaria, Rafa Mora siguió atacando a Anabel y a su familia, y aseguraba que ni su primo Kiko Rivera comprendía su actitud. Además, le acusaba de tratar mal a los fans que le piden una fotografía.

Anabel volvía entonces a abandonar su sitio en la mesa. “¡Que saque las pruebas, me produces asco!”, le gritaba a Rafa Mora. “Cuando él venga yo me quedo sin trabajar, es un provocador, no se puede contratar a nadie para provocar, hay que jugar y dar show, no provocar”, insistía.

Anabel Pantoja me representa cada vez que aparece Rata Mora #yoveosalvame pic.twitter.com/81DYpxjiD1 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 9, 2021

