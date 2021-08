Telecinco estrenará el documental 'Anabel, al desnudo' el miércoles dentro de 'Sálvame'

Este miércoles, Kiko Hernández anunciaba en Sálvame que un equipo del programa lleva semanas trabajando en un documental sobre Anabel Pantoja. Una noticia que sentó mal a la protagonista del mismo, que no tenía ni idea de ese proyecto, que lleva por título Anabel al desnudo, en referencia a la película Eva al desnudo.

Un documental que ya tiene fecha de estreno. “Anabel, tu documental Anabel, al desnudo llega a las pantallas de Mediaset, de Sálvame, el próximo miércoles 11 de agosto”, decía Kiko Hernández en la tarde de este jueves.

Esto ha supuesto una sorpresa para muchos espectadores, que esperaban que el documental se emitiese en la franja nocturna, en la misma línea que Rocío, contar la verdad para seguir viva o Ahora, Olga.

⚠️¡ATENCIÓN!⚠️ El documental sobre la vida de Anabel Pantoja, 'Anabel al desnudo', llega a las pantallas el próximo miércoles 11 de agosto 💥💥 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 5, 2021

¿De qué va Anabel al desnudo?

“El documental va a despertar la ira de tu familia”, advertía Kiko el pasado miércoles, cuando se anunció su emisión. Para Anabel Pantoja la información fue un shock. “Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, me levanto de este plató y no vuelvo a entrar”, decía, muy afectada.

“Soy sincera. Tengo miedo porque jamás haría algo en lo que mi familia quedará mal por mucho que me pagaran”, advertía. Según le daban a entender, el documental iría de cómo ha ido logrando la fama en los últimos años como personaje, sin depender directamente de su tía Isabel Pantoja o su primo Kiko Rivera, quienes la introdujeron en la televisión. Incluso dijeron que es la Pantoja que más interesa en estos momentos.

Este jueves, Sálvame emitió unas imágenes inéditas del día anterior, donde se veía a Anabel Pantoja hablando con el director David Valldeperas, tras recibir la noticia. “No me fio de los programas que hacen ellos. Van a empezar a sacar cosas malas. A ver si a mí me vais a poner como Beyoncé y a mi tía como María de la O. No quiero que a ella se le haga daño conmigo. Ella puede pensar que yo el documental lo he pactado, lo he cobrado... Ha sido sin mi consentimiento ni nada. Yo no canto. Yo como, bebo, critico, lloro. No me quiero llevar mal con ella. Parece que queréis que nos llevemos a matar”, decía afligida.

Por otro lado, el propio director señaló que ya han visto un fragmento de Anabel al desnudo “y se me han puesto los pelos de punta”. “Hay muchas opiniones de gente que no estamos acostumbrados a escuchar, que analizan tu transformación” le decía a Anabel.

