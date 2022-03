La rotunda indirecta de Karmele Marchante a David Valldeperas tras su despido de 'Sálvame'

BLUPER anunciaba este martes 22 de marzo el cese de David Valldeperas y Alberto Díaz como directores de Sálvame. Todo apunta a que este espacio de Telecinco se enfrenta a grandes cambios para poder hacer frente a la crisis profunda de audiencia, que lleva intentando sobrellevar durante los últimos meses.

Sobre este asunto, han sido varios los colaboradores que se han querido despedir de sus directores en directo, desde Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos o María Patiño. Y tampoco ha dejado pasar este asunto la que fuera una fija en el programa de Telecinco, la excolaboradora Karmele Marchante. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Twitter, y parece que es una clara indirecta a sus antiguos directores: "A tod@s l@s cerd@s les llega su San Martín. Solo hay que sentarse en la puerta de la casa para ver el desfile de reptiles (Hipatia de Alejandría)".

A tod@s l@s cerd@s les llega su San Martín. Solo hay que sentarse en la puerta de la casa para ver el desfile de reptiles. ( Hipatia de Alejandría)

💜💜💜💜💜💜💜💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) March 22, 2022

Todo apunta a que los destinatarios de su mensaje son David Valldeperas y Alberto Díaz, ya que su publicación coincide con el mismo día (y poco tiempo después) en el que BLUPER daba la exclusiva.

Además, la periodista no terminó del todo bien su relación laboral, y no son pocas las veces en las que se ha pronunciado criticando duramente el que fuera su trabajo y el programa.

Así hablaba del formato de La Fábrica de la Tele, el pasado año 2020: "Me da mucho asco que la gentuza de Sálvame siga hablando de mí. Ayer el MALTRATADOR MISÓGINO JJ, antes el COMPRADOR DE CRIATURAS E INVENTOR DE ENFERMEDADES, condenado x el TS. Xq esa OBSESIÓN? Mi vida está en derroteros profesionales distintos. NUNCA LE HICE LA PELOTA AL ENANO PSICÓPATA, como exige", escribía en su cuenta de Twitter en relación a Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. Y continuaba en otro tuit afirmando que "jamás me doblegué en ese pozo de MALTRATO, BULLING Y MENTIRAS. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3... A qué viene esa OBSESIÓN ENFERMIZA? Dejarme en paz ya PANDA MISERABLE DE IGNORANTES Y AGRAF@S", sentenciaba. Ante estas declaraciones, Jorge Javier se planteó demandar a la periodista por los graves insultos que se habían vertido sobre él.

[Más información: Alarma en 'Sálvame': iguala su mínimo histórico en audiencia y se aleja de 'Tierra Amarga']

Sigue los temas que te interesan