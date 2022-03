'Operación Deluxe': El "villarejito" de 'Sálvame' se paseaba con su mujer por los platós de Telecinco

El pasado viernes salía a la luz parte del sumario de la 'Operación Deluxe', una investigación policial que se desarrolla desde el año 2018, y en la que se intenta arrojar luz sobre un presunto delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos a 140 famosos por parte de la dirección de Sálvame.

Al parecer, el fotógrafo y colaborador del programa, Gustavo González, mantendría una estrecha amistad con el policía, Ángel Jesús Fernández Hita, del que recibiría información sensible de hasta 140 famosos. El paparazzi fue uno de los primeros investigados, pero parece que ahora a su nombre se añaden otros siete, todos del equipo de Sálvame y entre los que se encuentran David Valldeperas (director en ese momento del programa) y la productora, La Fábrica de la Tele, como persona jurídica.

Mediante un comunicado oficial, la propia productora reconocía el pasado sábado 26 de marzo la existencia de un proceso judicial todavía en fase preliminar y al que han mostrado total disposición de "contribuir al esclarecimiento de los hechos por la justicia".

Desde entonces, los medios de comunicación no han hablado de otra cosa y, como no podía ser de otra forma, Federico Jiménez Losantos ha querido tratar el asunto en su tertulia de Crónica Rosa en Es la mañana. "Luego te van dando clases de ética y de ética civil. Delinquen, les pillan y encima se enfadan. No tienen remedio", ha comenzado diciendo el periodista.

"Los delincuentes son el policía, el periodista delincuente, la empresa delincuente, la cadena delincuente, porque es una cadena de delitos. Otra cosa es que haya gente inocente. Pero es una cadena delictiva", ha continuado el locutor.

Por su parte, la periodista que firmaba la información, Beatriz Miranda, comentaba que "lo grave es que la dirección encargaba información de famosos para generar contenido en el programa. Los medios eran ilícitos, le pedían información al policía sobre los famosos dependiendo de la actualidad".

Además, según la periodista, todos en Telecinco conocían a este policía, y que incluso su mujer también acudía a Mediaset. "A mí me han llegado fotos de la gente programa con el policía, que es como un 'villarejito'. Creo que su mujer se paseaba por Telecinco, con eso te digo todo".

Este útimo hecho se ha negado, sin embargo, desde la productora en el comunicado del pasado día 26 de marzo, donde afirmaban que "ningún director o redactor del programa Sálvame ha tenido nunca ninguna relación con el agente de policía investigado en las actuaciones judiciales".

