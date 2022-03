Juanma Castaño: "Urdangarín no cobró ni un euro por la entrevista. En la radio no hay pasta"

Para sorpresa de muchos, Iñaki Urdangarín rompía su silencio hace un par de semanas en El Partidazo de Cadena COPE que conduce Juanma Castaño. Una entrevista un tanto tensa ya que el ex Duque de Palma reprochó al entrevistador que sus preguntas no estuvieran relacionadas con el deporte.

"En absoluto me regañó fuera de micro", confiesa Castaño con motivo del estreno de su nuevo programa este domingo 27 de marzo en Movistar +, Cinco tenedores. En este nuevo formato culinario, el periodista y Miki Nadal formarán equipo con un famoso e ilustre pinche.

"Había temas que prefería no tocar y yo estaba obligado a ello. Pero si yo hubiera visto que estuviera predispuesto a hablar de algunos temas, hubiera ido más allá. Opté no entrar para crear peor ambiente", comenta el asturiano, que matiza que no había nada pactado.

Trabajo de todo el equipo, y principalmente de Juan Antonio Alcalá que tiene relación con él, Castaño cuenta que "aquí no hay dudas" de que el ex jugador de balonmano haya cobrado. "No tenemos un duro para eso. En radio no creo que nunca nadie haya cobrado. No se estila".

Respecto a este nuevo programa, que hubiera podido encajar perfectamente en La 1 de TVE ya que guarda el espíritu de MasterChef Celebrity -lo produce Shine Iberia-, el locutor cuenta que era lógico que fuera en Movistar+ ya que presenta La casa del fútbol en #Vamos.

En su misma casa también se emitió Reyes de la noche, la serie que se inspiraba en la guerra que mantuvieron durante años José María García y José Ramón de la Morena. Sin embargo, en eso no ha sido corporativista. "No, todavía no la he visto. Y no la quiero ver. Es un mundo que conozco tan bien que no sé si va a estar bien reflejado. Acabo de la radio y llego a casa y lo que menos me apetece es ver una serie sobre la radio. Veo otra cosa.

Su relación con Miki Nadal

Juanma Castaño y Ana Peleteiro.

Preguntado en qué se diferencia este programa de Mi casa es la tuya, Castaño se pregunta si Bertín Osborne cocina de verdad. "A Bertín se lo hacen seguro", bromea. "Eso lo sabe todo el mundo. Y el vino lo llevan los invitados. Algún día seremos Bertín" comenta entre risas. En este sentido, el periodista cree que cuando "uno come o toma algo, es más fácil entrevistar a alguien porque se abre más. En eso Bertín ha hecho mucho".

En cuanto a la grabación del programa, el periodista reconoce que a los jefes "no les gusta que estés callado. Y es algo que no entiendo porque en la tele a veces ver a un tío callado es maravilloso. ¿Por qué tiene que hablar todo el rato?".

Y echando la vista atrás, a su victoria compartida con Nadal en MasterChef Celebrity, Castaño cree que "si no llega a ir la niña al programa -la hija de Miki-, si la final llega a ser en horario escolar, gano".

"Ahora soy muy feliz a su lado y me siento culpable porque no he de perdonarle todo lo que me hizo. Digamos que tengo el síndrome de Estocolmo. No le he perdonado todo lo que hizo en 90 minuti", bromea.

