Supremme de Luxe: "En 'Drag Race' vivimos un oasis, pero la situación del drag sigue siendo muy precaria"

Drag Race España estrena este domingo 27 de marzo su segunda temporada en ATRESplayer PREMIUM. El formato promete más espectacularidad gracias a un plató más grande, un nuevo taller y 12 participantes absolutamente entregadas a este fenómeno televisivo que en su primera edición fue considerado como la mejor versión internacional del formato Rupaul's Drag Race en IMDB.

Al frente de esta competición seguirá estando Supremme de Luxe, que afronta la segunda temporada con ilusión y con ganas de que se vea. "La cosa promete", adelanta la presentadora en conversación con BLUPER.

Desde que Atresmedia confiara en ella para conducir la versión española de este exitoso formato, Supremme vive uno de sus mejores momentos profesionales, aunque mantiene los pies en la tierra y sigue hablando por todas sus compañeras drags, quienes a raíz de la pandemia viven, según ella, una situación aún más precaria que la que tenían antes.

¿Estás más o menos nerviosa que cuando se estrenó la primera temporada de 'Drag Race España'?

No tengo mucho nervio porque esta semana he tenido mucho jaleo. Todo el equipo tiene muchas ganas de que se vea ya. En la primera teníamos la incertidumbre, pero en esta ya sabemos que se ha recibido bien, que ha habido cariño y el público ha estado muy a favor. Estamos con ganas de que se vea, porque además promete la cosa.

¿Es una presión añadida que la primera edición fuera la versión internacional de 'Drag Race' mejor valorada?

Presiona, porque quieres mantener el nivel y que la gente siga disfrutando. Pero, por otro lado, sabiendo que en España las adaptaciones de formatos muchas veces quedan deslucidas, que se haga una con drags y que encima salga bien es un puntazo. Es un orgullo que un formato tan arriesgado como este se reciba bien internacionalmente.

¿Cómo ves el casting de esta edición?

No tiene nada que ver con el anterior y se va a ver. Creo que hay más profesionalidad, no porque sean más profesionales, sino porque ya sabían que venían a trabajar y hacer tele y lo tenían en mente. Han remado muy a favor todo el tiempo y eso el espectador lo va a notar mucho.

¿Crees que la primera edición ha ayudado a las drags a tomarse más en serio su profesión?

En el drag cada una llega de maneras muy distintas. Quien se quiera profesionalizar, que lo haga, pero está bien que se marque que es una disciplina artística más. No me gusta separar el drag del resto de disciplinas, como la gente que pide que tengamos nuestro propio sindicato, lo que tenemos que hacer es pelearnos por tener un puesto igual que un cantante de ópera o un actor de ficción. Esto es un proceso largo, pero el programa puede ayudar a que se vea que es una disciplina artística con todo lo que conlleva.

Supremme de Luxe seguirá al frente de 'Drag Race España' en su segunda edición. Atresmedia

Al arrancar la gira del 'Gran Hotel de las Reinas' nos hablaste de las malas condiciones en el mundo drag. ¿Ha cambiado algo desde aquel momento?

¡A peor! Por lo que escucho de mis compañeras, no remontan tras la pandemia, no suben los sueldos... Las drags del programa vivimos como en un oasis por estar en un formato exitoso. Yo estoy en un momento estupendo, pero me sigue enfadando mucho que la situación siga estando así. Sigue siendo todo muy precario y me parece muy injusto. Cualquier manifestación artística es cultura y si decides apostar por eso, hazlo con unos mínimos: un escenario digno, un espacio donde las drags se puedan cambiar, una luz, un sonido, paga un poco más... El artista debería poder vivir de su trabajo, aunque parezca una utopía.

Estuviste presentando la Gala Drag Queen de Las Palmas. ¿Cómo lo viviste?

Fue una maravilla, estoy teniendo la suerte de poder presentar monstruos. Drag Race es uno y la Gala Drag es otro. Estoy muy feliz de que hayan confiado en mí y que pensaran que podía sacar eso adelante, además Roberto Herrera y Fátima Plata me acogieron con los brazos abiertos y me lo pusieron todo muy fácil.

Drag Vulcano ganó la gala haciendo historia, con la máxima puntuación del público y de todos los jurados, pero fue la segunda expulsada en 'Drag Race'. ¿Piensas que se pudo cometer algún error con ella en el concurso?

¿Tú crees que Carmen Farala podía haber ganado la gala de Las Palmas? Son dos concursos que no tienen nada que ver, aunque lo hagan drags. Es como comparar a Amaia Montero y Björk, son cantantes, pero no son iguales. Vulcano ganó merecidísimamente, en el programa quizás podía haber salido en otro momento, pero Drag Race tiene unos códigos determinados. Yo estoy superorgullosa y muy feliz de que ganara Vulcano en Las Palmas.

La presentadora de 'Drag Race Tailandia' ha dado el salto a concursar en una versión internacional. ¿Tú lo harías?

No, yo no concursaría ni en la de aquí. Artísticamente he seguido una línea que me ha ido bien y que me funciona, pero no creo que lo hiciera bien en este concurso, yo puedo rendir en Tu Cara Me Suena porque me vuelvo loca y es otro tipo de historia.

