'Drag Race España' estrena segunda edición y promete gira: "No hacerla sería un desperdicio de talento"

Drag Race España estrena este domingo 27 de enero su segunda temporada en ATRESplayer PREMIUM con 12 nuevas reinas, un nuevo decorado y más espectacularidad, aunque manteniendo la esencia de su primera edición: Supremme de Luxe a los mandos y un jurado formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Ariel Rec, Diamante Merybrown, Drag Sethlas, Estrella Xtravaganza, Jota Carajota, Juriji Der Klee, Marina, Marisa Prisa, Onyx, Samantha Ballentines, Sharonne y Venedita Von Däsh son las 12 reinas que competirán en esta temporada que promete mucho más que la primera: "Si tuviera que definir esta segunda temporada con una palabra, esa palabra sería 'más'", ha expresado la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, en la presentación del formato.

La representante de la cadena resalta el talento del nuevo casting, al cual define como "estratosférico". "Las 10 reinas de la temporada anterior ya se han ganado su sitio en el entretenimiento en España y son conocidas nacional e internacionalmente. Las 12 nuevas reinas van a dar mucho que hablar y han venido para quedarse", añade.

Sobre la posibilidad de hacer una gira nacional como ya ocurrió en la pasada edición con el Gran Hotel de las Reinas, Ferreiro asegura que todavía hay tiempo para pensar en eso, pero reconoce que "no hacerla sería un desperdicio de talento".

El formato contará con un plató y un taller más grandes, pero no serán las únicas novedades, pues las pruebas también representarán más la cultura española y el movimiento drag local. "Este año hemos españolizado el programa", comenta Ambrossi.

Pese a los cambios, la esencia de Drag Race se mantendrá con los retos, las pasarelas y los lipync finales para decidir qué reina abandona el programa. "El formato es el que es, yo no puedo pretender ir a 'La Voz' y cantar susurrando. El reto es adaptarse al formato", afirma Supremme de Luxe.

Sin embargo, la presentadora no quiere que la exigencia del talent se traduzca en dar más caña a las reinas. "Yo no quiero ser más cañera, porque me gusta ofrecer por una vez un talent en el que seamos amables y valorar a la gente que se esfuerza", añade.

