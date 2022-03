Mario Vaquerizo reniega del lenguaje inclusivo en Telemadrid: "No creo en la 'e', creo en la 'a' y en la 'o'"

Alaska y Mario Vaquerizo han sido los invitados de 10 momentos este lunes. La pareja ha visitado el programa de Anne Igartiburu en Telemadrid para realizar un viaje a través de su vida y su carrera profesional, aunque el marido de la cantante ha dado un titular controvertido por negar el lenguaje inclusivo.

La presentadora les daba la bienvenida con el vídeo de un concierto en el que Fangoria y Nancys Rubias -sus respectivos grupos- interpretaban en 2007 el tema El rey del glam sobre el escenario del Teatro Movistar de Barcelona.

En ese momento, Anne quiso saber quién de los dos es más rey, reina o "reinona" del glam, provocando la polémica respuesta de Vaquerizo. "El rey del glam es un concepto, ahí no hay géneros, no hay 'e', no creo en la 'e', creo en la 'a’ y en la 'o'", espetó el artista, haciendo referencia al lenguaje inclusivo.

📺 #10MomentosTM | 10: Reyes del glam@anneigartiburu_ pregunta a #MarioVaquerizo y a #Alaska, ¿Quién es el rey o reina del glam? Mario responde: "No tiene género. No creo en la ‘e’, creo en la ‘a’ y en la ‘o’”



Poniendo como ejemplo a estrellas que, precisamente, rompieron con los estereotipos de género, como David Bowie, The Kiss o Marc Boland, Alaska añadía que muchos de sus referentes artísticos se encuentran en el glam. "Cuando, a veces, la gente se pregunta: '¿Por qué este artista es así y no de otra forma?'. Obviamente, por los referentes que tiene", aseguró la cantante.

El matrimonio también repasó su infancia en el programa de la autonómica madrileña. Alaska recordó cuando solo era conocida como Olvido. Hija de un republicano español exiliado en México, la artista cuenta que su progenitor añoraba volver a España, pero cuando regresó con él no le gustó "ese país en blanco y negro, que contrastaba con el México colorido", por lo que ella decidió volver con su madre y su abuela.

Mario, por su parte, relató su particular infancia, que la recuerda como "muy bonita". Al cantante le encantaba leer revistas del corazón con las mujeres de su familia y siempre le pedía a su abuela que le comprara la Súper Pop. "Me llamaban mariquita. Pues claro, haciendo de John Travolta con cuatro años...", bromeó.

El programa también recordó una actuación de las Nancys Rubias en el World Pride Madrid 2017 con unas imágenes en las que aparece Mario Vaquerizo con el torso descubierto cantando con su banda. "¡Que se quite Mick Jagger!", comentó Igartiburu. "Siempre me he querido parecer a los chicos que me gustan. Me gustan los chicos, no para acostarme con ellos, sino para copiarles", reconocía el artista, que afirma que le gustan los chicos como Mick, "delgados, incluso los que tienen pluma".

