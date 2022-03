Mario Vaquerizo aprovecha su paso por laSexta para atacarla: "Es una cadena muy polarizada"

Mamen Mendizábal regresaba este jueves al prime time de laSexta con la primera entrega de Encuentros Inesperados, su nuevo programa en el que une a cuatro famosos de ámbitos muy distintos y que, en muchas ocasiones, se encuentran en las antípodas ideológicas entre sí.

En esta primera entrega, acompañaban a la periodista Alberto San Juan, Oriol Junqueras, Ana Iris Simón y Mario Vaquerizo, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la velada por sus reacciones espontáneas.

Los invitados debatían sobre diversos asuntos alrededor de la fe cuando, en un arrebato de cariño, Vaquerizo decidió levantarse a darle un beso a Ana Iris Simón, que en ese momento explicaba su perspectiva.

"¡Eres una chica total!", comentaba, lo que llevo a Mendizábal, en toco jocoso, replicarle que "ella es la buena y yo soy la mala". Unas palabras que llevaron al marido de Alaska a sentenciar que estaba "muy polarizada" por trabajar en laSexta.

"No todo es blanco y negro. laSexta me parece muy polarizada. Yo estoy aquí hoy porque quería estar en este programa y he venido por primera vez", comentaba el cantante de las Nancys Rubias. "A mí me parece que es para todos los públicos", añadió San Juan. "Tú tienes fe en laSexta", le decía Vaquerizo.

En una noche complicada, este nuevo programa producido por la productora de Jordi Évole (Producciones del Barrio) se estrenó ante un estupendo 7% de la cuota de pantalla con 973.000 espectadores de media.

[Más información: El emocionante y reivindicativo mensaje de Mamen Mendizábal en su adiós de ‘Más vale tarde’]

Sigue los temas que te interesan