Mamen Mendizábal estrena 'Encuentros inesperados': "No me interesa el enfoque del periodismo del corazón"

Mamen Mendizábal regresa este jueves 10 de marzo al prime time de laSexta con Encuentros Inesperados. Tras su experiencia al frente de Scoop y Palo y astilla en la franja de máxima audiencia de la cadena, la periodista vuelve con su primer proyecto tras su salida de Más Vale Tarde el pasado verano.

En este nuevo programa, Mendizábal reunirá a cuatro famosos de ámbitos muy distintos que, en muchas ocasiones, se encuentran en las antípodas ideológicas entre sí. A pesar de ello, debatirán distendidamente sobre distintos asuntos de la actualidad.

En la primera entrega, Mario Vaquerizo, Alberto San Juan, Oriol Junqueras y Ana Iris Simón intercambiarán sus respectivos puntos de vista sobre la fe católica, un debate en el que la presentadora ejercerá como anfitriona y mostrará una faceta mucho más espontánea y personal, saltando al entretenimiento tras más de una década entregada a la información en laSexta.

¿Tenías ganas de volver al prime time?

No sé si de volver necesariamente al prime time, pero tenía ganas de volver a la tele y que se viera este trabajo que hemos hecho, aunque también viene bien desengancharse de la tele. A mí este parón que he tenido me ha venido muy bien para la calma, para la cabeza y para todo, pero soy un animal televisivo, no lo puedo evitar.

¿Fue un parón voluntario?

Bueno, más que un parón ha sido un cambio de registro. Sí, ha sido voluntario, aunque realmente no he parado, he salido de un programa diario de tres horas a hacer un formato nuevo con un encargo de la cadena. Ha sido una suerte, me siento muy afortunada y la alianza con Jordi Évole como productor ejecutivo ha ido muy bien desde el principio, es un hombre que cuida muchísimo los formatos y me ha ayudado muchísimo.

¿Cuando saliste de 'Más Vale Tarde' tenías en mente hacer este formato o solo querías cambiar de aires sin nada concreto?

Cuando salí ya llevábamos meses trabajando en este formato con mucho secretismo. El programa nace en la Semana Santa del año pasado, que estábamos viendo cuál sería el paso siguiente cuando terminara la temporada. Llevábamos mucho tiempo rumiando.

¿Te planteaste compaginarlo con 'Más Vale Tarde'?

No, yo buscaba un cambio de vida. He pasado muchos años muy entregada a la actualidad y a nuestra redacción, al periodismo, y buscaba un cambio de formato, de registro y de vida.

Mamen Mendizábal dejó 'Más Vale Tarde' para emprender nuevos proyectos en la cadena. Atresmedia

¿Se había perdido el debate reposado en televisión?

Creo que todo es posible en la televisión. Yo nací televisivamente con 59 segundo, un debate político y bronco, Encuentros Inesperados se aleja de esa dinámica, pero para que haya diálogo y encuentro también tiene que haber desencuentro. Este formato no es una balsa de aceite, pero queríamos que hubiera risa, entretenimiento y buen tono.

¿Se ha conseguido mantener el buen tono en todos los encuentros o ha habido alguno que se haya encendido?

Todos se encienden, somos españoles (ríe). Sin un poquito de acción, no seríamos nosotros, pero siempre se vuelven a encontrar. Tendemos a apasionarnos cuando defendemos lo nuestro, pero eso es muy bonito.

¿Cómo ha ido tu reencuentro con Esperanza Aguirre, con quien tuviste muchas entrevistas tensas?

¡Eso ha sido precioso! Yo había entrevistado a Esperanza a Aguirre muchas veces en dúplex, ella desde el otro lado de la pantalla y yo en mi plató, pero nunca la había entrevistado en persona. Ha sido la primera vez en mi vida que he estado con ella físicamente durante un programa. Lo primero que me recordó fue que ella me dio la noticia de la muerte de su perro Pecas y que se hizo viral. Me la tenía guardada (ríe).

Cuando estrenas un formato, ¿piensas mucho en la competencia?

Yo creo que eso pertenece a los jefes de la cadena, que son los que conocen las estrategias de la competencia o cuál es el día que mejor te va. Yo me dejo asesorar por la gente que sabe y poco he tenido que decir. Nosotros estamos concentrados en la grabación y en lo que tiene que ver con el contenido, la programación no es cosa nuestra.

La presentadora salta al entretenimiento con este nuevo programa. Atresmedia

¿'Encuentros Inesperados' es un giro hacia el entretenimiento en tu carrera?

Este programa siempre lo hemos visto desde el entretenimiento. En las primeras conversaciones con Évole, me preguntaba "¿quieres seguir pegada a la actualidad?" y a mí en este momento no me apetece, necesito tener otras miradas. En nuestra carrera, los saltos son de ida y vuelta. Yo admiro muchísimo a Julia Otero y la he visto hacer lo que yo estoy haciendo varias veces en su vida, creo que las fronteras ahora están muchísimo más difuminadas, pero siempre han sido permeables.

En 'Encuentros Inesperados' se aborda una faceta más íntima de los protagonistas. ¿Consideras que puede acercarse al periodismo del corazón?

En absoluto. No tiene ninguna conexión y no me interesa ese enfoque.

[Más información: Vaquerizo con Junqueras o Samantha con Carmena: los 'Encuentros inesperados' de Mamen Mendizábal]

Sigue los temas que te interesan