Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre vuelven a enzarzarse en una bronca: "¡No me grite!"

Esperanza Aguirre ha aparecido este miércoles en Más vale tarde para comentar la citación del juez a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas. Una vez más, como ya ocurriera en la entrevista que la exdirigente popular dio a Mamen Mendizábal en febrero, la tensión ha sido la gran protagonista de sus intervenciones.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha recurrido a su habitual tono bronco para responder a las preguntas incómodas de Mendizábal, con quien ha protagonizado un tenso enfrentamiento dialéctico en el programa de laSexta.

Aguirre ha insistido en la "presunción de inocencia" para la ex secretaria general del Partido Popular y para su pareja. Además, ha mostrado su enfado por el hecho de que la periodista haya utilizado el término "imputado" para preguntar por la relación que López del Hierro tenía con el partido del que su mujer era dirigente.

"Por favor, utilice bien el lenguaje", ha exigido la exlideresa madrileña. Mendizábal ha defendido estar utilizando el término adecuado, pero Aguirre ha insistido: "No, perdone, no. El código penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal se cambiaron", ante lo cual la presentadora se ha visto obligada a pedirle que baje el tono. "¡No me grite! No me empiece gritando tan pronto, señora Aguirre".

La entrevistadora se ha interesado también por la relación de Esperanza Aguirre con el comisario Villarejo, pero una vez más la exdirigente ha decidido desviar el tema. "No me deja hablar. Usted tiene la costumbre de no dejar hablar al entrevistado", le ha reprochado a Mendizábal, a lo que la presentadora ha respondido: "¡Pues anda que usted!".

La periodista no ha dudado en hacer frente a las provocaciones de la expresidenta: "Usted viene aquí a hacer su monólogo, pero es que yo tengo la mala costumbre de que yo vengo a hacerle preguntas le sienten bien o mal porque a usted le va la artillería pesada", ha aseverado.

Finalmente, Aguirre ha hecho referencia a la inminente marcha de Mamen Mendizábal del programa vespertino, la cual anunció la propia presentadora en sus redes sociales. "Ya veo que va a dejar usted el programa, no sabemos por qué, pero las entrevistas consisten en que usted pregunta y el entrevistado contesta", ha comentado la expolítica, a lo que la periodista ha sentenciado: "Ya que usted controla mejor que yo los mimbres del periodismo puedo ponerle aquí un hueco para usted. ¿Me va a contestar o va a seguir haciendo esto?".