Mediaset ficha a la negacionista Marina Yers para el nuevo programa de Nagore Robles en Mitele

Nagore Robles reaparecerá este jueves en Mediaset tras una larga ausencia. La que fuera opinionista de Mujeres y Hombres y Viceversa tomará las riendas de Sobreviviré, el primer programa del que será presentadora titular tras demostrar sus dotes como sustituta de Toñi Moreno durante su baja por maternidad.

Sobreviviré es un after show que se emitirá en Mitele PLUS cada martes y jueves de madrugada, justo después de las galas de Supervivientes. El espacio capitaneado por Nagore busca acercarse a los espectadores más jóvenes, por lo que contará con populares influencers para comentar la actualidad del reality.

Entre esos tertulianos estará la polémica Marina Yers, conocida por su postura negacionista sobre el coronavirus y por protagonizar surrealistas momentos virales como el vídeo en el que afirma que beber agua provoca deshidratación.

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

La joven cuenta con 3,9 millones de seguidores en TikTok y un millón y medio en Instagram, a quienes ha llegado a decir que les han "lavado la cabeza" con la imposición de las mascarillas.

Marina Yers reconoce abiertamente que su madre no cree en la existencia del coronavirus y muestra sus propias dudas al respecto: "No me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación", asevera en un vídeo en el que también afirma que a un vecino suyo le diagnosticaron como Covid-19 cuando realmente tenía, según ella, otra patología respiratoria que le causó la muerte.

Los intolerables comentarios de la influencer sobre la pandemia causaron tanto revuelo que se vio obligada a pedir perdón y afirmó que todo fue una "broma" para ver cuánta gente cumplía realmente las normas, una explicación que no convenció a muchos de sus detractores.

Ahora, la famosa tiktoker compartirá programa con otras reconocidas figuras de las redes como Jorge Cyrus, Alexia Rivas o Iban García. También estará la representante de artistas Pilar Yuste, que ha participado anteriormente en los debates de realities de Telecinco.

Nagore Robles presentará 'Sobreviviré' en Mitele PLUS. Mediaset

El formato, producido por Bulldog y Megamedia, será "una mezcla de tertulia, talk show, backstage y salseo digital con contenido real y en primera persona, que se graba en la ‘trastienda’ de Supervivientes, de modo que un programa dará paso al otro directamente", según ha explicado Mediaset a través de un comunicado.

En Sobreviviré se abordarán temas de Supervivientes, pero poniendo el foco en aspectos poco habituales desde el plató de televisión y donde las redes sociales tendrán un papel fundamental ya que el nuevo formato va dirigido a un público eminentemente digital, seguidor de los social media y la televisión, que incorpora nuevos comentaristas, nuevos lenguajes y audiencias sociales.

El streaming podrá verse en directo en la madrugada del martes al miércoles y del jueves al viernes, de dos a tres de la madrugada, a través de Mitele PLUS. Además, los suscriptores de la plataforma podrán verlo a la carta en exclusiva durante las siguientes 24 horas, estando dispobible después para todos los usuarios.