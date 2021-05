Mamen Mendizábal deja 'Más vale tarde' para emprender nuevos proyectos en Atresmedia

Tras casi nueve años al frente de Más vale tarde y cuatro después de abandonar su dirección porque le exigía "demasiado tiempo y dedicación", Mamen Mendizábal ha anunciado este viernes a través de su cuenta de Twitter que al final de esta temporada dejará de presentar el programa vespertino de laSexta.

La periodista, uno de los pesos pesados de la segunda cadena de Atresmedia, emprenderá ahora nuevos proyectos del grupo, entre los que se podría encontrar una segunda temporada de Palo y astilla tras los notables datos de audiencias conseguidos en su primera temporada.

"Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de Más vale tarde. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo", ha comenzado diciendo la periodista.

"Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto. Quiero dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado. A quien tome las riendas de Más vale tarde le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón".

"Gracias a Atresmedia y a laSexta por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje. Pero, ojo, que no os libráis de mí hasta el 30 de junio en Más vale tarde. Ni después", ha finalizado.

Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de Más vale tarde. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) May 28, 2021

Como decimos, Mendizábal ya abandonó la dirección de Más vale tarde a principios de la temporada 2017/18 para desarrollar nuevos proyectos dentro de la casa como Scoop, un programa que recordó las grandes exclusivas del periodismo contemporáneo.

"Yo ya había cumplido una etapa en MVT. Quería apostar por nuevas cosas. Esto me ha permitido tener tiempo y tener la cabeza con energía para compaginar las dos cosas. Hacerlo a la vez es una suerte. El ritmo de MVT no me lo quiero perder, pero también tenía ganas de apostar por un formato y una forma de hacer periodismo de más fuego lento", confesó entonces la periodista a BLUPER.

A Mendizábal le sustituyó en las labores de dirección de Más vale tarde su compañero Rodrigo Blázquez, quién sería a su vez sustituido por Àngels Juan (El programa de Ana Rosa, Las mañanas de Cuatro) cuando éste se puso al frente de laSexta Clave.

Mendizábal era una de las caras más conocidas de TVE cuando presentaba 59 segundos. Algo que le valió para que laSexta se fijara en ella en su nacimiento en 2006 y decidiera que se pusiera al frente de la segunda edición de laSexta Noticias.

Durante este tiempo, Mendizábal siempre ha estado muy ligada al área de informativos del grupo siendo su gran proyecto Más vale, un programa que ha conseguido apuntalar la audiencia de laSexta en las tardes.

En todo este tiempo, sin embargo, la periodista había tenido muy pocas ocasiones de ocupar el prime time. Antes de Scoop y Palo y astilla, apenas había ocupado esta franja con el fallido Sexto sentido de sus inicios y el documental Viva la república.