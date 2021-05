Esperanza Aguirre da el salto a la televisión: será concursante de 'Celebrity Bake Off'

Esperanza Aguirre participará por primera vez en un talent show. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido anunciada este martes como concursante oficial de Celebrity Bake Off, la competición de repostería con famosos que se estrenará en Amazon Prime Video.

La exdirigente popular dará así el salto a la televisión tras su retirada de la vida política, participando en este formato cuya versión con anónimos ya adaptó Mediaset hace dos años con Jesús Vázquez al frente.

El obrador de #CelebrityBakeOff empieza a llenarse con las primeras reposteras👩‍🍳 🎂: @soyunapringada_ y @esperanzaguirre.



¿Quieres saber quiénes son los siguientes? Próximamente en Prime Video. pic.twitter.com/BgfqArxuX2 — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 11, 2021

En está ocasión serán Paula Vázquez y Brays Efe quienes conduzcan este talent, que ha sorprendido a los espectadores al anunciar el nombre de Aguirre como concursante. El programa también ha confirmado a la influencer Esty Quesada, conocida como 'Soy una pringada', como participante.

Mecánica

Celebrity Bake Off España es una de las grandes apuestas en entretenimiento que anunciaba Amazon Prime Video el pasado mes de abril. El formato contará con 12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, que se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país.

Bajo la atenta mirada de jueces expertos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake Off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España”, declaraba Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios. "Estamos convencidos de que los miembros Prime disfrutarán viendo a algunos de sus concursantes favoritos participando en retos de repostería para finalmente convertirse en el repostero estrella en este programa lleno de emoción y diversión".