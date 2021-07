El emocionante y reivindicativo mensaje de Mamen Mendizábal en su adiós de ‘Más vale tarde’:

Este 30 de junio, la periodista Mamen Mendizábal se despedía de los espectadores de Más vale tarde, el programa que ha capitaneado en las tardes de laSexta desde hace casi una década. La comunicadora se marcha para emprender nuevas aventuras profesionales que todavía no ha querido desvelar.

En su último programa, Mendizábal ha querido decirle unas palabras al público, agradeciendo el cariño que le han dado estos años. “Saber que están ahí al otro lado, viéndonos. Ese es el motor de todo lo que hacemos aquí. Ese es el motor de nuestra vida profesional. Ustedes son lo importante, no yo”, indicaba.

La periodista recordó lo duro que fueron los primeros programas, allá por otoño de 2012, sin olvidarse de los últimos meses y cómo la pandemia del coronavirus “nos ha dejado tan dolidos como desconcertados”.

“Perdónenme si no he estado acertada en ocasiones o si me he dejado llevar por mis pasiones, porque a mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer de esta una sociedad donde ser mujer o ser gay no sea ser menos, hacer preguntas para entender, luchar para que este país no sea una eterna batalla que huela a naftalina, avanzar como sociedad... Y ustedes han sido mi motivación, pero trabajar con este equipo ha sido mi pasión”, decía visiblemente emocionada.

🔴 Una despedida, un mensaje... Las últimas palabras de @mmendizabal1 al frente de este programa.



"¡Y no he llorado!", dice... ¡Pues nosotros sí! 😢



👏 ¡Hasta siempre, jefaza! ¡Mucha suerte! ▶

https://t.co/rwbyBWAYut pic.twitter.com/LVi9jakgRU — Más Vale Tarde (@MVTARDE) June 30, 2021

Desde el equipo de Más vale tarde también echarán de menos a Mamen Mendizábal, y en su marcha le han regalado un vídeo desde la redacción en el que todos cantaban la canción ‘Los tontos’ de C. Tangana.

El periodista José Yélamo, que será el nuevo presentador de laSexta Noche, ha sido el encargado de entonar la original versión de ‘Los tontos’, adaptando la letra a Mendizábal. “Porque la Mamen ya se ha pirao / que hasta las genias tienen un tope / y esta vez no va a volver, ni aunque sea de rebote” decía el periodista.