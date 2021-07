Quién es Toni Casetas, el tronista que ha contado en ‘Sálvame’ que vivió con José Luis Moreno

Noticias relacionadas Mila Ximénez y 'Sálvame': la lección de profesionalidad y de vida en una despedida con Jorge Javier al frente

Este miércoles, Sálvame cebó a lo largo de todo el programa una entrevista muy especial. Hablarían con alguien que había vivido largas temporadas de José Luis Moreno, y que había recibido propuestas poco éticas por parte del productor.

Finalmente, el invitado resultó ser un viejo conocido tanto del universo de Sálvame como de Mediaset en general: Antonio Rodríguez, más conocido como Toni Casetas. Según Toni, Moreno se interesó por él tras verle cantar en el programa. El joven explicó que el productor le hizo muchas promesas.

“Después de cenar con él, nos hizo una propuesta… una propuesta que yo no acepté”, decía Toni. “Nos ofreció dormir con él, en su casa, en una habitación grande” añadía después. “Me tragué todas las promesas que me decía por mi futuro en la música, que era un sueño que yo quería cumplir”, reconocía el andaluz, que aseguró, tras ser preguntado por Kiko Hernández, que nunca ha tenido relaciones con hombres.

Tony Casetas en una visita a 'Sábado Deluxe'

¿Quién es Toni Casetas?

A Toni Casetas le conocimos en el año 2009 gracias a su paso por Mujeres y hombres y viceversa. El joven fue al dating show de Telecinco para conocer a Tamara Gorro. Entre ellos no hubo amor, pero sí una buena complicidad, y Toni se convirtió en su consejero. Luego fue pretendiente de Marta Canals y más tarde de Jenni Sánchez.

En el año 2018, Toni Casetas (apodado así por estar al frente de una de las casetas más famosas de una feria gaditana) salió de nuevo a la palestra porque le relacionaron con Isa Pantoja, Chabelita. Al parecer, mientras Alberto Isla concursaba en Supervivientes, Isa se fue al hotel de Toni a pasar la noche.

En una visita a Sábado Deluxe, el polígrafo desveló que muchacho estaría dispuesto a hacer “cualquier cosa por salir en televisión” y ser famoso. Igualmente, la máquina de Conchita indicó que tuvo un idilio con Isa Pantoja solo porque era famosa.

Esa misma noche entró por teléfono Verónica, su exnovia, que entre sollozos le criticó por sus intentos de hacerse famoso. “Tienes un problema con tu dependencia a la televisión”, le dijo la que fuese su pareja.