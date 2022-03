5 curiosidades que no sabías sobre Vicente Vallés, el periodista que va a ‘El Hormiguero’

En más de una ocasión, Vicente Vallés ha visitado El Hormiguero en Antena 3; habitualmente lo hace en calidad de periodista de la casa, pero esta noche hablará con Pablo Motos por otra razón. Y es pisará el plató como novelista, ya que el libro Operación Kazán le ha valido el Premio Primavera por ofrecer “una novela llena de intriga que, desde una perspectiva muy original, plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad”.

Una faceta, la de escritor, de la que de hecho ya habló en su anterior visita a El Hormiguero, un año atrás. “Estoy en el trance de intentar terminar (la novela) porque entre unas cosas y otras, estaba casi casi para haber terminado en un mes cuando empezó la pandemia, pero el extra de trabajo que hemos tenido desde entonces no me ha permitido dedicarle el tiempo que necesita”, le contaba a Motos.

Por ello, vamos a repasar la trayectoria de este periodista a través de algunos datos no tan conocidos de su vida y de su carrera profesional.

1. 20 meses de líder. Cada noche Vicente Vallés está al frente de Antena 3 Noticias 2, y ha conseguido alzarse como un referente en información. Es líder en informativos desde agosto del año 2020, y se ha hecho popular por sus críticas al Gobierno en sus editoriales. Casi cada día este informativo se alza con el programa más visto de la televisión, y a menudo es el único espacio que supera la media de los 3.000.000 de espectadores, una barrera que cada vez se hace más difícil de alcanzar.

2. Unos orígenes muy humildes. Nació el 10 de julio de 1963 en Alcorcón, Madrid, y se crió en el barrio de Vallecas. Cuenta que vivía en con sus padres en la casa de su abuelo paterno, una chabola que construyó su propio abuelo con sus manos tras la Guerra Civil. Entre sus recuerdos está el salir a jugar a una calle sin asfaltar, por detrás del campo del Rayo Vallecano, y que se llenaba de barro en cuanto llovía.

3. Solo sigue a una persona en Instagram. Su gran éxito de audiencias no se traduce en una labor muy intensa en redes sociales; en la actualidad ‘solo’ cuenta con 26.900 seguidores, que ven algunas de sus fotos más íntimas o algunos momentos destacados de lo que sucede en televisión. Él, sin embargo, solo sigue a una persona: a su pareja de Ángeles Blanco, con quien tiene un hijo. Casualidades del destino, ella también es escritora y presentadora de informativos, pero en la competencia, en Telecinco.

4. Tuvo un largo recorrido hasta llegar a Antena 3. El presentador y director de informativos no comenzó su experiencia profesional dentro de la cadena en la que ahora triunfa. Estudió Periodismo por la Universidad Complutense y desde entonces pasó por muchos medios, y en el caso de la televisión, pasó por TVE, Telecinco y Telemadrid. En la prensa escrita ha firmado en La Razón, 20 minutos y El Confidencial, entre otros.

5. Es colchonero. Cuando le preguntan que cómo se sitúa ideológicamente responde que “Me sitúo como periodista. Cuando me preguntan eso digo que soy del Atlético de Madrid que es mi única militancia”, tal como dijo a ABC en 2018. Hay que destacar que, aunque ahora lo conozcamos al frente de Antena 3 Noticias 2, sus inicios fue en el periodismo deportivo, a finales de los años 80 en Televisión Española. “Me encanta el periodismo deportivo y para mí fue una escuela sensacional. Si no hubiera pasado por ella no hubiera podido hacer lo que he hecho después”, dijo en una entrevista a Marca.

