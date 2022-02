Vicente Vallés se moja en la guerra del PP entre Casado y Ayuso: "Pedro Sánchez es el beneficiado"

Vicente Vallés se convertía en noticia a finales de la pasada semana, no por su informativo sino por haber ganado el Premio Primavera de Novela 2022 por su novela Operación Kazán, dotado con 100.000 euros, que ofrece la editorial Espasa y Ámbito Cultural.

Con motivo de ello, La Roca quiso contar con el presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias para que explicara cómo se había sentido al recibir la noticia y, de paso, analizar la actualidad informativa.

De esta manera, fue inevitable preguntarle por la guerra abierta en el PP entre su presidente, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Con lo que está pasando en el PP no puedo competir. Yo le he echado imaginación a la novela, pero tanta no puede ser".

"No sé cómo va a acabar, pero sí va a ser difícil que las cosas terminen sin que pase nada. Algo más va a ocurrir. Y difícilmente el statu quo que tenemos en este momento se va a mantener", ha comentado Vallés.

"Alguien va a ganar, alguien va a perder, o quizás pierdan dos que están en el conflicto para que sea un tercer hombre, y ya habéis citado a Feijóo, quien acabe aterrizando en Madrid y se haga cargo de la situación", ha añadido.

Pregunto por qué partido aprovechará mejor la situación, el periodista cree que "electoralmente se va a beneficiar, sin duda, Vox. El sector más a la derecha del votante del PP seguramente derivará en el voto hacia Vox".

"Si pensamos en que hay un sector de votante más centrista en el PP, ese votante seguramente se va a sentir huérfano, porque ya no tiene un partido potente como era antes Ciudadanos, en el que podía desembocar, por lo que es muy posible que vaya a la abstención. Un votante centrista, que habitualmente ha votado al PP, ni va a votar a Abascal, ni a Sánchez, por lo que seguramente se quede en tierra de nadie, y en tierra de nadie habitualmente significa no ir a votar", ha contado.

"El beneficio electoral directo seguramente será para Abascal, pero el beneficio desde el punto de vista de poder seguramente sería para Pedro Sánchez ante la perspectiva de que haya un sector importante de votantes centristas del PP que acaben en abstención", ha finalizado.

