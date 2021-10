El último ataque de Vicente Vallés al Gobierno por el bono cultural: "Justo la edad de votar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles un "bono cultural" de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años para la compra de libros o el consumo de cualquier tipo de actividad relacionada con la cultura: el teatro, el cine, la danza y la música.

Se trata de una ayuda directa como la que ya disfrutan jóvenes de otros países europeos como Francia e Italia para el consumo de cualquier tipo de actividad artística y estética. El objetivo, según Sánchez, es crear un "círculo virtuoso".

Una medida que, sin embargo, cuenta con una letra pequeña que quiso resaltar anoche el presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés: sólo podrán acceder a ella los jóvenes que cumplan 18 años.

"Hay unanimidad entre los dos partidos [del Gobierno] sobre el bono de 400 euros para gastarlo en cultura. Solo se podrán beneficiar aquellos que cumplan 18 años... justo la edad de votar", recalcó el periodista.

"A Podemos le parece muy bien esta metida, pero asegura que no es idea de Pedro Sánchez. De hecho, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que también ellos habían pensado en poner en marcha este bono cultural", continuó el presentador.

"Lo que no han explicado Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez es por qué este bono a la cultura de 400 euros es solo para quiénes cumplan 18 años y no para quiénes tienen 17 o 19 o 20", señaló Vallés antes de decir que "para lo que no hay nuevas ayudas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado".

Vicente Vallés acaba de desvelar cómo Pedro Sánchez quiere comprar votos dando 400 euros a los que cumplan justamente 18 años. pic.twitter.com/8xM9Go4AZ9 — Ismael Sirio López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) October 6, 2021

