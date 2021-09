La lección de Pedro Piqueras a Vicente Vallés al informar sobre la falsa denuncia por agresión homófoba

Pedro Piqueras se ha ganado este miércoles el aplauso unánime de los espectadores de Informativos Telecinco por la forma en que ha abordado el caso de la falsa agresión homófoba a un joven en el barrio madrileño de Malasaña.

Tras 48 horas de protestas, enfrentamiento político e indignación, la víctima ha confesado que se inventó el ataque y que la supuesta agresión no fue más que un acto sexual consentido. Horas después de conocerse la noticia, Piqueras lo ha contado así en la edición nocturna del informativo: "La supuesta agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid no fue tal, no existió".

"El denunciante, después de un interrogatorio policial, ha cambiado su primera declaración: no fue agredido violentamente, todo fue parte de un acto celebrado con su consentimiento", ha relatado el presentador.

"La agresión no fue tal ni hubo pandilla de violentos encapuchados. Esta falsa denuncia, que podría costarle una multa por simulación de delito, es también un golpe para otras personas del colectivo LGBTI que denunciaron seriamente casos verdaderos", ha reflexionado Piqueras, recogiendo la gran preocupación que este polémico caso ha generado en el colectivo.

Gracias Pedro Piqueras por informar con rigor y profesionalidad. Informativos así, sí. pic.twitter.com/D0qJWksuYc — M 📺 (@casasola_89) September 8, 2021

El enfoque que Informativos Telecinco ha dado a este asunto contrasta claramente con el tratamiento de Antena 3 Noticias. A diferencia de su rival, Vicente Vallés ha seguido en su habitual línea crítica con el Gobierno y ha preferido destacar el hecho de que, según él, la izquierda ha quedado en evidencia por defender a una víctima que finalmente no es tal.

"Esa invención ha provocado 48 horas de agria batalla política en la que varios partidos de la izquierda, incluidos miembros del Gobierno, han acusado a partidos de la oposición de provocar el odio contra el colectivo LGTBI. Ya se habían convocado manifestaciones", ha resaltado el presentador.

Vallés ha hablado de "apasionamientos, declaraciones apresuradas y tuits incendiarios" y, lejos de hacerse eco del golpe que esta denuncia falsa supone para las víctimas reales, se ha centrado en el enfrentamiento político.

"El cambio de guion de la agresión que nunca existió ha provocado que algunos políticos hayan quedado en fuera de juego y hayan ocupado las últimas horas en intentar recolocarse", ha comentado.

Finalmente, el informativo de Atresmedia ha recogido las declaraciones de varios políticos tras conocerse la confesión del joven. "Irene Montero mantiene que los delitos de odio contra el colectivo LGTBI han crecido en un 43%", se ha limitado a leer Vallés, ofreciendo este dato a los espectadores como una opinión de la ministra y no como una realidad que se está viviendo en España.

