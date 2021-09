Carlos Franganillo: "Vallés y Piqueras tienen mucho talento, pero la naturaleza de RTVE es muy distinta"

Carlos Franganillo es uno de los rostros habituales del Telediario de TVE. El periodista lleva tres años al frente de la edición nocturna del informativo de la televisión pública y está a punto de inaugurar una nueva temporada en la que estará presente el espíritu renovador del nuevo presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero.

"Comenzamos con mucha ilusión esta temporada, con muchos proyectos en los que se ha estado trabajando en los últimos años, como los Telediarios especiales. Estamos trabajando para consolidar ese proyecto y ese tipo de narración", ha explicado Franganillo a los medios en la presentación de la nueva temporada de informativos de RTVE, celebrada en los jardines de Prado del Rey.

El presentador incide en la importancia de los Telediarios especiales y confiesa que le gustaría poder hacerlos con más frecuencia, aunque la naturaleza de los mismos lo impide. "Si queremos un producto refinado y que realmente aporte y sea una experiencia diferente para el espectador, debe haber un trabajo complejísimo de todas las áreas".

A pesar de ello, TVE ha tratado de estar al pie de la noticia y ha adaptado su parrilla a las informaciones de última hora, emitiendo especiales como 'El colapso de Afganistán' del pasado 16 de agosto, un espacio que tuvo una buena acogida y excelentes críticas.

"Las buenas críticas son un estímulo enorme porque nos permiten ver que somos capaces de hacer cosas novedosas con gran potencia", confiesa el periodista, que presume de que esos especiales cuentan con "el reconocimiento del público, no tanto en términos de audiencia total, que no varía demasiado con los especiales, pero sí se nota una gran repercusión en redes sociales y una buena acogida".

RTVE ha presentado las novedades de sus informativos para la próxima temporada. RTVE

"Es algo que no está haciendo ninguna otra cadena y es una perspectiva que nosotros sí podemos aportar porque tenemos la capacidad, el tiempo y los medios para fijarnos en temas que no son tan de pura actualidad y poner el acento en ellos un día concreto", insiste.

Sobre las novedades del curso que este septiembre se inicia, Franganillo adelanta que "muchas de las líneas maestras van a seguir estando". Y prosigue: "El Telediario tiene que seguir dando las noticias del día con precisión e inmediatez, pero yo creo que donde más se va a hacer hincapié ahora es en la contextualización. Siempre ha sido fundamental, pero ahora queremos detenernos y prestar más atención a temas concretos y dedicarle una parte del Telediario más extensa, salirnos de la escaleta tradicional para convertir el Telediario de la noche en una mirada más profunda".

Esta será la cuarta temporada en la que el periodista esté al frente de la segunda edición del informativo de La 1. "Mi balance es muy positivo, siempre hay muchísimas cosas que mejorar, pero en este último año me he dado cuenta de que el equipo del Telediario está mucho mejor engrasado, ha ido viendo las debilidades y las fortalezas y ha permitido ir refinando el informativo cada día", comenta.

Para el rostro de RTVE, el mayor reto del periodismo actual es luchar contra la desconfianza hacia los medios: "Es un signo de nuestros tiempos. No sólo hay desconfianza hacia los tradicionales, también hacia las instituciones en general". "La única receta que tenemos los periodistas para combatirlo es ser rigurosos. No hace falta reinventar el periodismo, sino la manera de acercarnos al público", reflexiona.

Pero el gran desafío al que debe enfrentarse la cadena pública es el de seguir siendo competitiva en audiencias. Sobre este asunto, Franganillo asegura que mira las cifras de audiencia a diario. "Cualquier medio quiere ser el más visto porque nuestra vocación es tener relevancia social, pero no me obsesiona. Me obsesiona hacer un producto cada vez mejor y que nos sintamos satisfechos".

Además, el presentador ha desvelado que al llegar a casa intenta ver todos los informativos de la competencia, especialmente los de Antena 3 y Telecinco. "Vicente [Vallés] y Pedro [Piqueras] son dos grandes profesionales a los que admiro profundamente. Ellos tienen un gran talento, mucha repercusión social y una gran audiencia y eso es de aplaudir, pero la naturaleza del medio es completamente distinta", analiza el periodista.

El rostro de TVE no duda en sacar pecho del elemento diferenciador del trabajo que hace el equipo de informativos de la televisión pública: "Nuestro informativo hace una radiografía de la sociedad española bastante plural y diversa, además es más extenso y nos permite pararnos más en las cosas, esa es la diferencia que podemos aportar y en la que queremos profundizar esta temporada", concluye.

