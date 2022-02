Rosa Benito amenaza con abandonar la televisión: "Si me tengo que ir, me voy con la cabeza bien alta"

Rosa Benito fue una de las peores paradas el pasado viernes durante la emisión de la última entrega de Montealto, donde se pudo ver cómo distintos familiares de Rocío Carrasco habían cambiado su versión sobre el matrimonio de la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores a lo largo de los años.

Tanto es así que Carrasco la incluyó dentro de la "manada de alimañas" que cree que forma su familia, principalmente Amador y Gloria Mohedano. "Nunca me han querido, se quedaban conmigo y me cuidaban para ganarse el favor de mi madre".

Ante estas palabras, Benito ha querido defenderse este lunes en Ya es mediodía. "Yo estoy muy contenta de formar parte de esa familia de alimañas. Yo he estado con ellos y ellos conmigo y estoy súper contenta de eso. Su madre se murió muchas veces de dolor en vida".

"Quién me conoce sabe que yo no tengo ningún guion, quien me conoce me frenáis, si yo pudiera decir lo que he visto y he vivido, otro gallo cantaría. Estoy harta de que me pongan en una situación en la que me tengo que morder la lengua. Nos están engañando, nos están engañando en muchísimas cosas, y su madre se hubiera muerto, sí, de ver en lo que ha llevado todo esto, en ver a esos dos niños, a los que adoraba. Y a ella la quería con locura... Si se tenía que poner de felpudo para que la pise su hija, se pone, era una persona a la que adoraba…", se defendía.

"Y cuando se habla de Gloria y Amador… Mi cuñada era muy feliz al lado de todos los suyos, era lo que más le gustaba en su vida… Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado, a mí nadie me ha regalado nada, nadie. Yo he trabajado. Eso que da a entender Paloma García-Pelayo (...) Estoy harta de que deis a entender que yo voy con Rocío para trincar a Amador Mohedano. Y no, Amador ha estado locamente enamorado de mí, ha hecho locuras", añadía entre lágrimas.

Muy feo lo que deja caer Rosa Benito, muy feo: “si tuviera que decir lo que realmente he visto y oído, otro gallo cantaría. Me tengo que morder la lengua. Nos están engañando en muchísimas cosas. Rocío Jurado se habría puesto de felpudo para que la pisara su hija.”



Tremendo pic.twitter.com/hbvpjAiMG4 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 21, 2022

Ha sido entonces cuando ha hablado de cuánto le ha dado a Telecinco. "He dado mucho a esta casa. He dado mi vida. Y llevo dieciocho años aquí. Si estoy aquí es porque valgo. No es ni por Rocío Carrasco ni por Rocío Jurado ni por la madre que me parió. Estoy por mí. Que luego viene todo lo que viene, tiro para adelante".

"Y si estoy aquí es porque hice lo de las cenas, gusté a la productora, a esta señora (Sonsoles Ónega) y a usted (Miguel Ángel Nicolás). Llevo dos años y medio y estoy muy agradecido… Que se sepa que yo a esta casa le he dado muchísimo. Y nadie me ha regalado nada", ha continuado.

"Dicen que yo he vivido de mi sobrina Rocío Carrasco y no es verdad, yo empiezo en esta televisión cuando mi hija Rosario entra en Gran Hermano… Yo he trabajado mucho, yo no me he aprovechado de ella. Yo he trabajado, he dejado a mis hijos solos, a los que tengo conmigo, a los cuatro y a mis nietos. Que son mi sangre. En programas de televisión en los que he estado he sacado la cara por mi hija y mi yerno”.

Y ha amenazado. "Si me tengo que ir de este programa y de esta cadena, me voy con la cabeza bien alta porque yo sé lo que he vivido".

