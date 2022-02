El periodista Vicente Vallés, Premio Primavera de Novela 2022

El periodista Vicente Vallés (Madrid, 1963) se ha proclamado vencedor de la última edición del Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros, que ofrece la editorial Espasa y Ámbito Cultural. Su novela Operación Kazán ha sido seleccionada por un jurado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún (secretaria con voto), que ha destacado "una perspectiva muy original en una novela llena de intriga que plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad". Según Riera, "la ficción cuenta mentiras para llegar a la verdad, y eso es lo que hace Vicente".

Vallés dedica el premio a sus padres, y además ha querido acordarse de "Charlie, que murió hace unos años: el mejor ser humano que he conocido en mi vida". Sobre el reconocimiento, "es un orgullo muy grande porque soy un periodista, no un escritor profesional. No entraba en mis planes ni siquiera presentarme al premio", ha asegurado. Operación Kazán cuenta la historia de un niño que nace en Nueva York en 1922 y relata un camino por los acontecimientos que se van produciendo en el mundo desde la Unión Soviética, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial. Incluso "hay un episodio que se desarrolla en torno al Desembarco de Normandía", ha añadido el periodista, que escribió la novela "sin ninguna pretensión".

El Premio Primavera de Novela, creado en 1997, es uno de los más prestigiosos en lengua española. La editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de nuestra época, convocan este certamen que se ha consolidado como referencia clave para las letras hispanas.

