¿En qué está trabajando ahora Anna Simon, la excolaboradora de ‘Zapeando’?

Desde hace un tiempo no vemos por televisión a Anna Simon, o al menos, no con la frecuencia con la que aparecía antaño, cuando era una estrella del universo de Atresmedia. Su perfil polifacético le permitió estar en programas dispares en los que ejercía de colaboradora, concursante o incluso actriz, pero ahora tiene un proyecto mucho más personal, y del que ha hecho partícipe a sus seguidores en las redes sociales.

El programa Tonterías las justas fue la mejor carta de presentación para Anna Simon. El formato, presentado por Dani Martínez, Florentino Fernández y Romina Belluscio era un soplo de aire fresco en las tardes de Cuatro, y allí fue donde la conocimos. Luego continuó en el formato, que dio el salto a Neox con el nombre de Otra movida, y con Cristina Pedroche como relevo de Romina.

Desde entonces su currículo no dejó de crecer. Anna se incorporó a Así nos va, fue colaboradora de El Hormiguero, apareció en Oh Happy Day, Persona Infiltrada, y hasta dio las Campanadas.

En Tu cara me suena nos demostró que es una comunicadora de lo más versátil, y que se deja la piel para divertir a aquellos que están en sus casas. Realizó imitaciones de lo más variadas, derrochó sensualidad como Kylie Minogue, triunfó con la contención de Amaia Montero, y también se metió en la pie de Alaska, Lady Gaga, Marisol, Lennky Kravitz o Dani Martín.

Su último gran proyecto televisivo en el ámbito nacional fue Zapeando, en laSexta. Fue colaboradora y presentadora del mismo, pero casi de la noche a la mañana salió del magacín, según la productora, por incompatibilidad de horarios. No terminó mal con Atresmedia: el pasado verano, por ejemplo, la vimos como invitada en Pasapalabra, el exitoso concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Simon Marí (@annasimonmari)

En la pequeña pantalla su proyecto más reciente fue Lloguer a primera vista (Alquiler a primera vista), de TV3, que se estrenó el pasado septiembre. El formato mostraba a unos jóvenes que empezaban a vivir con mayores a los que no conocen, y son precisamente los mayores quienes tienen que decidir si siguen compartiendo techo juntos o no. No funcionó demasiado bien en cuestión de audiencias, y dijo adiós tras cuatro entregas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Simon Marí (@annasimonmari)

A Anna Simón Tu cara me suena le cambió la vida. Allí conoció a Lucho Soriano, uno de los peluqueros del concurso de imitaciones, y empezaron una relación que se había mantenido muy alejada de los medios de comunicación. Hace unas semanas, Anna compartió en sus redes sociales que van a ser padres, pues está embarazada, lo que supone, sin duda, su proyecto más personal de todos los que ha vivido hasta la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Simon Marí (@annasimonmari)

[Más información: El error de Nuria Roca que provoca la risa de Pablo Motos en su reestreno como presentadora]

Sigue los temas que te interesan