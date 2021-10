‘Zapeando’, el programa que mejor exprime el éxito de ‘MasterChef’ gracias a Miki Nadal

Uno de los programas del nuevo curso que ha arrancado con mejor pie es MasterChef Celebrity. El concurso culinario de Televisión Española es el líder indiscutible de la noche del lunes, con entregas que rozan los dos millones de espectadores, y copa los comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, Televisión Española no ha sabido explotar demasiado bien este éxito a través de programas derivados, donde se comente la actualidad del concurso. O al menos, no lo hace con tanta picardía como laSexta, que cada martes comenta las mejores jugadas a través del programa Zapeando.

Se da la casualidad de que en Zapeando trabaja Miki Nadal, uno de los aspirantes de esta edición, y con él se comentan los mejores momentos. Los platos fallidos, los dardos entre concursantes, quién ha sido el expulsado de la semana y por qué. Y ahí Nadal sabe jugar muy bien su papel, manteniendo el secreto de todo lo que está por venir en el talent show, pero entrando al trapo de la actualidad más radiante.

En el primer programa de MasterChef vimos, por ejemplo, como Juanma Castaño tenía unas cuentas pendientes con Miki de cuando el maño presentaba un programa en Real Madrid TV en el que metía mucha caña al locutor deportivo. “No nos conocíamos, pero ha sido impresentable porque se metía conmigo en un programa”, afirmó Castaño en las cocinas del Celebrity.

Ya desde el plató de Zapeando, Miki dijo algunas cosas que se calló entonces. “Tiene un afán de protagonismo que no me acordaba ni de cómo se llamaba”, dijo sobre Juanma Castaño. “No sabe dónde se ha metido, va a flipar”, le advertía a su ya declarado enemigo.

Una semana después, en el segundo programa de MasterChef, la protagonista absoluta fue Verónica Forqué, que colapsó durante una capitanía mandando a callar a sus compañeros de equipo. Se dio la casualidad que Miki estaba en ese mismo equipo, y pudo aportar detalles de lo que había detrás de las cámaras en Zapeando. “Esto fue una prueba de fuego”, explicaba Nadal. “Segunda semana, Verónica Forqué de capitana era enfrentarse a lo más crudo de la realidad. Eso está resumido, pero son tres horas de cocinado. Tres horas en esa misma situación”, avanzaba.

Lorena Castell decía que ahí demostró la paciencia que tiene, mientras que otro compañero le preguntó si fue así todo el rato, las tres horas. “Sí, sí. Siempre. '¡Escucha! ¡Cállate! ¡No!', eso es lo que decía”, aseguraba Nadal, que en aquella prueba cocinó unos espárragos que Verónica Forqué, en pleno ataque de nervios, terminó tirando a la basura. “Os juro que me pegué una hora pelándolos, marinándolos a baja temperatura con mantequilla tostada, ahumada. Bueno, bueno... Le preguntó a Pepe '¿Esto qué te parece?' y él le respondió 'Tú sabrás'. Y ella dijo 'Pues hala, a la basura'. Lo tiró todo. Tiró eso y tiró muchísimas más cosas”.

Miki Nadal desvela lo que no se vio del cabreo viral de Verónica Forné en Masterchef: tres horas de gritos y auténtico caos https://t.co/O1nUbIF0jR — zapeando (@zapeandola6) September 21, 2021

Esos entresijos aportados por Nadal han interesado mucho al público. Los fans de MasterChef se han hecho eco de ellos en las redes sociales, y también se han escrito noticias al respecto. El pasado martes, sin embargo, Nadal no estaba en la mesa de Zapeando y no pudo por tanto dar un salseo adicional a lo ya visto.

Esto no impidió, sin embargo, que se fuese a comentar el programa. Es más, sus compañeros se despacharon a gusto contra el maño, bromeando como “no solo hizo malos platos, sino también trampas”, en referencia a cómo puso el nombre de Terelu en un plato nefasto. Además, comentaron que Miki había estado en el filo de la navaja, pues se jugó la expulsión en el último momento junto a Vanesa Romero. Para Dani Mateo todo esto tiene una explicación: “Creo que Miki lo está haciendo mal a posta, para que no le demos la turra con los tuppers y le pidamos comida aquí”.

Las trampas de Miki Nadal en Masterchef: así hace pasar sus platos malos por comida hecha por Terelu Campos https://t.co/WvGo6X1DTR — zapeando (@zapeandola6) September 28, 2021

