El error de Nuria Roca que provoca la risa de Pablo Motos en su reestreno como presentadora

Pablo Motos ha vuelto a dar positivo en Covid y no ha podido presentar El Hormiguero. Un año después de su histórica falta, el presentador debe ausentarse de nuevo tras contraer la enfermedad. Al igual que en la primera ocasión, Nuria Roca ha sido la encargada de coger las riendas del programa mientras Motos se recupera.

Conocíamos esta mañana la noticia cuando desde la cuenta de Twitter oficial de El Hormiguero informaba que Pablo Motos se había contagiado de Covid. "Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto".

Los invitados en este reestreno han sido Arturo Valls y Ernesto Sevilla. Ambos acudían para promocionar el estreno de su nueva película: Camera Café: la película. En la que por cierto, la dirección va de la mano del propio Ernesto Sevilla. El largometraje se estrenará el próximo 25 de marzo.

Y es que el inicio de El Hormiguero ha sido de lo más divertido. Nuria Roca ha tenido un pequeño lapsus mientras bailaba la clásica coreografía al inicio del programa. Un pequeño traspiés que provocaba la carcajada de la propia Nuria, que intentaba continuar con el baile junto a sus compañeros.

"Bueno, bienvenidos y buenas noches. Después de este baile, la noche solo puede mejorar", declaraba Roca con una sonrisa. Poco después, y ya junto a los invitados, conectaban en directo con Pablo Motos desde su casa, que no ha perdido la oportunidad de comentar las dotes artísticas de su sustituta. "En primer lugar siento muchísimo no poder estar ahí. Pero a cambio hemos tenido un baile de Nuria que yo creo que es histórico", afirmaba Motos. La presentadora ha querido excusarse explicando que había estado ensayando toda la tarde pero que "no hay manera".

Motos ha explicado también en qué situación se encuentra tras dar positivo por Covid: "Estoy bien, estoy perfecto. Me hice un control rutinario y he dado positivo, no tengo ningún síntoma, solo un poco tomada la voz. Lo siento muchísimo".

Conectamos con Pablo Motos para saber cómo se encuentra #VallsSevillaEH pic.twitter.com/QK7lodPZit — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 14, 2022

El programa se ha desarrollado con total normalidad. Además, los invitados han contado con la vuelta de Santiago Segura como colaborador del programa y su nueva sección 'apuestas con alcaldes'.

Nuria Roca tiene una interesante semana por delante con invitados de lo más variopintos: Oscar Isaac, Goyo Jiménez y Rosalía. Y es que hasta que Pablo Motos no sea negativo, ella seguirá al frente del formato.

[Más información: ¿Quién va esta semana a 'El Hormiguero'? - Invitados del 14 al 17 de marzo ]

Sigue los temas que te interesan