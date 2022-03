El tenso rifirrafe entre Urdangarin y Juanma Castaño: "Eso es un asunto personal"

Iñaki Urdangarin ha roto su silencio este lunes en El Partidazo de Cadena Cope que conduce Juanma Castaño. El exjugador de balonmano, que disfruta de la libertad condicional y dejará de estar sometido al control presencial en la cárcel alavesa de Zaballa, también es noticia por su ruptura matrimonial con la Infanta Cristina. Sin embargo, el que fuera duque de Palma no se ha mostrado muy cómodo aireando aspectos de su vida privada a preguntas del periodista y ha querido marcarle límites.

Castaño ponía toda la carne en el asador y empeza preguntando si era ya un hombre libre, una cuestión que ha confirmado Urdangarin, explicando que únicamente debe informar puntualmente de sus movimientos si quiere viajar por Europa. Después de haber estado el pasado fin de semana en el Palau en la celebración de los 50 años de la selección de balonmano, el periodista quiso saber si tenía miedo de que alguien le gritase algún improperio desde la grada.

"A nadie le gusta cuando uno se acerca a la que fue su segunda familia y pueda haber gente que confunda las cosas, pero es un hecho que no controlo aunque exista un poquito de incertidumbre", explicó. Juanma Castaño insistía, a pesar de las intentonas de Urdangarin para reconducir cada respuesta al ámbito del deporte, en preguntar por sus rutinas en Vitoria y por su estancia en prisión: "Prefiero que eso sea una etapa que se ha quedado atrás, no me gustaría en un programa deportivo destapar un asunto personal", eludía.

Que bueno! Ay, que bueno es mi Iñaki! Menuda forma de blanquear al ex duque, que ya no está empalmado. Ahora está muy sumisito. Juanma Castaño, le entrevista en la cadena de la santa iglesia, y le santifica..? — Antonia Fernandez Rallego (@AntoniaRallego) March 8, 2022

A mi me gusta. Pero, en general, en los medios convencionales parece que llevar a un invitado sea sinónimo de hacerle preguntas incómodas. Los entrevistados se cierran en tópicos o se van por las ramas y la entrevista es infumable. No aprenden. Jugadores, entrenadores, etc… — Fran el VanBa (@FranVanba) March 8, 2022

Pues no. Soy oyente (depende del día) y apagué la radio al oír su nombre. Saldréis en muchos sitios (Sálvame, por ejemplo) tendrá mucha repercusión lo que dijo, pero a buena parte de tu público no le gustó ni el invitado ni la entrevista. No era deporte. Y es semana de Champions. — Roger Gómez 🇺🇦 (@Digoyo20) March 8, 2022

"Solo hablo de deporte"

"Prefiero mirar hacia adelante, Juanma, de verdad. Es una etapa de mi vida que he cerrado con esta libertad condicional, con un comportamiento muy bueno (...). No es una situación que me apetezca recordar y personas que hayan vivido una experiencia como la mía no la quieren recordar", afirmaba Urdangarin, que terminó por ofrecer más detalles ante el interrogatorio de Castaño. Así, contó que había sido "muy duro" y que fue la lectura y el deporte que podía practicar en un gimnasio "lo que me mantuvo bien".

Relató Urdangarin que se estaba formando como entrenador y como coach para completar su formación en Administración y Dirección de Empresas, con el deseo de "construir un nuevo futuro para mí". Accedió a contestar cuestiones sobre sus hijos y su familia, pero después Castaño le interrumpió: "Te veo un poco incómodo, Iñaki, yo te pido que estés tranquilo, no voy a llevar la entrevista a ningún sitio donde tú no quieras estar", le dijo. La respuesta, que se puede ver en el vídeo desde el minuto 18, fue tajante: "Esto es un programa deportivo y creo que llevamos un buen rato sin hablar de deporte".

🗣️ Urdangarin, en @partidazocope



🔓 "Estoy en libertad condicional. Tengo que ir informando de mis movimientos por Europa y obrando correctamente, nada más"



🧐 "Hago una vida normal, no me escondo, pero tampoco me expongo mucho"



📻 #PartidazoUrdangarin https://t.co/mrIgImgZCa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 7, 2022

"Bueno, pero eres un personaje deportivo extraordinario", trató de excusarte Juanma Castaño usando un tono adulador sin que Urdangarin bajase la guardia: "No hemos hablado en el último rato de deporte, pero bueno". El periodista Juan Antonio Alcalá, que estaba junto al exdeportista en el estudio, intercedió para mediar en el incómodo momento reconduciendo la conversación hacia un posible futuro como comentarista deportivo. Tras la respuesta de Urdangarin y antes de despedir, Juanma Castaño se envalentonó para volver sobre la polémica.

"Quería preguntarte más cosas, pero, de verdad, te noto tan incómodo con temas que no tienen que ver con el deporte que no quiero hacerte pasar un mal rato". "No estoy pasando un mal rato, pensé que hablaríamos de temas deportivos, pero bueno", replicó, antes de que zanjase el de Cope: "Además de una figura del deporte del país hay una connotación especial y, como puedes entender, soy periodista y tengo que preguntar, es como si tú estás delante de la portería solo con el portero y no tiras".

Sigue los temas que te interesan