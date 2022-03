Las mofas a Ana Pardo de Vera por su 'cambio de opinión' a lo Groucho Marx sobre Ucrania

Desde que Pedro Sánchez confirmó que España enviaría armas ofensivas para que Ucrania se defendiese de los ataques del Ejército ruso, el debate sobre lo idoneidad del envío se puso sobre la mesa y continúa todavía días después siendo una de las claves más analizadas en las tertulias televisivas. Los tertulianos, en general, se han posicionado con más claridad que los expertos, puesto que estos sopesan todo tipo de escenarios con un conocimiento más amplio que los anteriores.

Lo que no es tan habitual es que los periodistas cambien de opinión de la noche a la mañana, pasando de defender con uñas y dientes una opinión para apoyar lo contrario pocos días después. Sin embargo, esto mismo es lo que le ha pasado a la exdirectora de Público, Ana Pardo de Vera, que aplicó la máxima marxista —la atribuida a Groucho Marx, no a Karl— de "estos son mis principios, pero si no les gustan, yo los cambio".

De la conversión de Pardo de Vera se han dado cuenta los tuiteros, que todavía ahora siguen mofándose con el asunto. Dos vídeos de la periodista en sendos platós de televisión bastan para darse cuenta del sonoro autozasca. El primero corresponde con su paso por La Hora de la 1, de Televisión Española, el pasado 3 de marzo, cuando decía que "no sirve para nada enviar armas al pueblo ucranio, no sirven para nada ante la potencia militar que es Rusia. Eso es lo que es y es una obviedad".

"No puedes negárselas a Ucrania"

"Es una obviedad. Aparte, que insisto, el peligro de armas a civiles. Insisto en ese peligro. Que Ucrania tampoco es una democracia de libro, eh", reiteraba la periodista. En el segundo vídeo, un fragmento de su colaboración de este lunes con Todo es Mentira de Cuatro, Risto Mejide le pedía una valoración tras la intervención de un experto y ella decía lo siguiente: "Renegar de unas armas que puedes pensar si van a servir de algo o no, pero Guillermo dice que sirven, Guillermo es especialista en esto y, además, tú no puedes negárselas al pueblo ucraniano al que están bombardeando".

Continuaba defendiendo Ana Pardo de Vera que "entiendo que todos queremos la paz e insisto en ello, pero tú no puedes negarle al pueblo ucraniano lo que te está pidiendo en este momento cuando se está enfrentando a una potencia militar de las características de Rusia gobernada por un señor bastante autoritario. Bastante es con ironía, eh":

Ana Pardo de Vera vs Ana Pardo de Vera 4 días después.



El vídeo no ha tardado en hacerse viral y va camino de las 400.000 reproducciones, generando miles de reacciones en Twitter y comentarios como este:

Qué rápido evoluciona, hasta ha dejado de decir "ucranio". — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) March 7, 2022

Todavía te argumentará que no se contradice, porque se mostró contraria a mandar armas al pueblo “ucranio” y favorable de hacerlo al pueblo “ucraniano”. Podría incluso superar la prueba del polígrafo. — Perico Loso (@Perico_L0S0) March 7, 2022

Brutal el autozasca, salvaje.



La edad de oro del periodismo y tal. — Clérigo Cerbatana (@bonete_ratonado) March 7, 2022

Lo que hay que hacer para comer. Dices hoy una cosa y cuando el baranda dice que lo contrario, Anita se pone las rodilleras y a lo que mande el Señorito — Diego J. Montero (@DiegoJMontero2) March 7, 2022

Pardo de Vera ha querido contestar en la red social, citando el vídeo de su cambio de parecer y matizando que "creo que no sirve para nada enviar armas a Ucrania contra una potencia militar como Rusia, particularmente aérea. Si Ucrania lo pide para que sus civiles no lo afronten con las manos vacías, hay que darlas. Para el fascismo solo hay blanco o negro. Para mí, no".

