Sánchez entregará a Ucrania armas de ataque procedentes del arsenal del Ejército español

No habrá una compra, no se liberará ninguna partida presupuestaria ni se licitarán nuevos contratos expresamente para esta operación. Según la información recabada por este periódico en fuentes gubernamentales, las armas prometidas por Pedro Sánchez para "la resistencia ucraniana" saldrán del arsenal del Ejército español, si bien todavía no está determinada la cantidad, ni el tipo de equipos que serán entregados al Gobierno de Volodímir Zelenski.