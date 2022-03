Iñaki Urdangarin: "Uno de mis objetivos es volver al deporte, el Barça sabe que estoy a su disposición"

Iñaki Urdangarin ha concedido una entrevista a El Partidazo de la Cadena COPE. Esta es la primera vez que habla así desde hace muchos años. El que es considerado como uno de los jugadores más importantes de la historia de balonmano de España no ha puesto ninguna 'línea roja' al programa radiofónico y ha asegurado "que no tiene ningún problema" por ser protagonista de un espacio deportivo. El marido de la infanta Cristina de Borbón ha sido recientemente noticia por su regreso al Barça.

Cerca del deporte

"Siempre he estado cerca del deporte, aunque igual no en una entrevista tan formal como esta. Hace poco estuve en un acto en el Palau Blaugrana y estuve hablando con los periodistas sobre el balonmano o sobre mi hijo Pablo".

¿Dónde se ve en el futuro?

"Bueno, a mí me gustaría también saberlo. Yo quiero mirar hacia delante. Volver al deporte. Volver a la gestión o al deporte en general serían unos de mis objetivos. El balonmano siempre ha sido como una segunda familia. Todas las herramientas que he aprendido en mi vida me gustaría destinarlas al deporte. Si no es en el deporte, también he estado vinculado a la empresa en el pasado y podría estar en esa dirección de deporte y empresa".

Iñaki - Pablo en el Palau

"Volver a pisar el parqué del Palau... vienen emociones muy lejanas. Además, te encuentras con un hijo que está sintiendo lo mismo que tú en otra época. Me siento muy orgulloso de él. Su etapa de formación no ha sido fácil. Nosotros hemos vivido en países en el que el balonmano no era habitual. Ha tenido que asistir a campus de verano y aunque tiene ese retraso competitivo, su rendimiento está siendo muy bueno. Me encuentro muy orgulloso, independientemente de dónde pueda llegar".

Orgullo de padre

"Los padres estamos orgullosos de los cuatro. Pablo es una persona educada. Ha recibido una educación razonable. Su carácter también le ayuda a encarar situaciones de estrés de otra forma. Incluso en pandemia. Ni siquiera tuvo ficha, pero está compitiendo muy bien. Su carácter y su forma de ser le han ayudado a gestionar las situaciones de estrés".

Pablo, ante la prensa

"Sí, es otra situación con tensión, con estrés. Él tiene las ideas más o menos claras y lo demostró. Nos ha demostrado que puede hacerlo. Muy contento de ello".

Incomodidad

"Ningún padre o madre de este país quiere que sus hijos vivan algo así. No creo que sea necesario".

Prácticas en el Barça

"El título todavía no está porque está pendiente de las prácticas. Creo que es un título que debí haberlo sacado hace tiempo. En la situación de privación de libertad, me lo saqué, aunque pendiente de las prácticas que en Vitoria no era posible. Me puse en contacto con el club y me dieron las facilidades. Hablé con Laporta para realizar estas prácticas a través de Masip. Laporta siempre ha sido una persona generosa con cualquier persona del club que lo haya necesitado. Estoy muy agradecido".

Los hechos que no controlo, no me preocupan. Iñaki Urdangarin

¿Pendiente de Mbappé, Haaland...?

"Sí sigo la prensa deportiva. Pero no estoy tan puesto como todos vosotros -risas-".

¿Escuchaba la radio en la cárcel?

"Sí, sí. Tenía una televisión, porque estaba yo solo, y también tenía canales de radio en esta TDT. Yo podía escuchar radio y televisión en el tiempo que se me permitía".

¿Es un hombre libre?

"Es lo que dice la palabra 'libertad condicional'. Son las condiciones que te impone la jueza de libertad penitenciaria, que en mi caso es la de Bilbao. Tengo que informar de mis movimientos y obrar correctamente. Tengo su permiso para viajar por Europa".

Posibles pitos

"Creo que a nadie le gusta. Puede que haya gente que confunda los méritos deportivos en el balonmano o en el Barcelona con otras cosas. Es algo que yo no puedo controlar. Aunque bueno, durante la etapa deportiva también nos pitaban o nos insultaban cuando jugábamos fuera. Son hechos que no controlo, de manera que no me preocupa".

Día a día

"Hago una vida prácticamente normal. No soy una persona de exponerme mucho, eso sí. Pero tengo una rutina y no hago mucho más en Vitoria. Llevamos viviendo aquí muchos años y creo que la gente ya nos conoce, y ya no llamamos la atención".

Años en prisión

"Prefiero que esa sea una etapa que se haya quedado atrás. No me gusta en un programa deportivo hablar de esos temas del pasado. Prefiero dejarlo atrás. He tenido la libertad condicional por mi buen comportamiento en un tiempo extraordinario. Quiero mirar hacia delante, no me gustaría mirar hacia atrás. De verdad. Y creo que le pasa lo mismo a cualquiera que haya pasado por algo así".

La cárcel es dura. Por las circunstancias en las que entré y por cómo viví en soledad. Es muy dura. Iñaki Urdangarin

¿Muy duro?

"Sí -suspiros-. La cárcel es dura. Por las circunstancias en las que entré y por cómo viví en soledad. Es muy dura".

¿Leyó 168 libros?

"Sí. Y el deporte es lo que me mantuvo bien, con vida. Me mantuvo con una rutina. Tenía unas máquinas para hacer cardio y también espacio para realizar otros ejercicios".

¿Tiene pesadillas? ¿Duerme mal?

"No tengo problemas psicológicos en este sentido. Además, tengo la posibilidad de reinventarme. Quiero volver a arrancar. Considero que soy una persona medianamente joven. Los deportistas sabemos lo que es levantarse. Por eso digo lo de mirar hacia delante. Vivir cada día y mirar hacia delante".

En formación

"Sigo formándome, como hace años, y encontrar un nuevo rumbo profesional. Mi objetivo es volver al deporte o a la gestión de empresas. He ido añadiendo estudios de coaching, de coaching deportivo... para completar lo que yo ya tenía".

¿Cree que habrá estigmas para contratarle?

"No estoy en el otro lado. No te lo puedo decir. Yo voy a formarme y dar el máximo. Vengo del deporte y de la empresa. Quiero una oportunidad porque creo que puedo dar rendimiento".

¿Espera tener oportunidades?

"Espero que sí. Yo espero que sí. He pagado las cosas que han ocurrido y creo que con un precio importante".

¿Sabemos perdonar en España?

"Pues no lo sé. Te lo podré decir en una futura entrevista. Yo acabo de completar un ciclo y ahora me enfrento otra vez libre y solo a esta nueva situación. Que la considero una gran oportunidad y así la voy a enfocar".

La amistad

"Si es lo malo de la amistad... es que no es amistad. Tengo muy buenos amigos. He conocido a nuevos amigos y tengo gente que me ha acompañado siempre. La gente que me conoce sabe quién soy y cómo soy".

¿Quién es y cómo es?

"Soy una persona que cuando se me conoce, me muestro tal como soy y están bien. Creo que sé establecer buenas relaciones interpersonales. Creo que puedo decir que tengo un buen puñado de buenos amigos".

Nueva etapa

"Empiezo una etapa en la que quiero implantar lo que sé en lo que pueda trabajar. Quiero empezar de nuevo después de lo que he vivido. Voy a poner toda la energía en eso".

Hijos

"Creo que son personas que han demostrado que son responsables de lo que hacen. El rol de padre es estar siempre, sobre todo en la edad que tienen ellos, para que les vaya bien".

Informado

"Me gusta estar informado, sobre todo en estos tiempos que corre con la guerra de Ucrania. Suelo estar muy pendiente. Intento leer las cosas que me dan sentido y evito lo que no me interesa".

️ Urdangarin, en @partidazocope



"Los 7 años que intenté defenderme tuve un linchamiento mediático importante"



"De todo lo que he pasado en mi vida, bueno y malo, me llevo buenas lecciones. No hago borrón y cuenta nueva"



#PartidazoUrdangarin https://t.co/mrIgImgZCa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 7, 2022

¿También de usted?

"Sí, hay que saber lo que dicen y si es verdad. Aunque no le doy gran importancia a lo que dicen los demás. Intento centrarme en lo que pienso yo mismo".

¿Le han dañado mucho?

"Durante los siete años que intenté defenderme sufrí un linchamiento importante. Pero los que escribieron o dijeron en aquel momento son personas que tenían su objetivo. Cada uno tiene que seguir su camino y no hacer caso a lo que no es cierto. Cada uno tiene que estar a sus cosas. Es la verdad".

¿Llegará algún día a desahogarse?

"De verdad que intento centrarme en lo que a mí me interesa. No tengo pensado hacerlo. Quiero construir un futuro para mí".

¿Parte de cero?

"Quiero que la palabra de libertad esté delante de mí. Quiero dejar lo que ha pasado los últimos años atrás. Pero también quiero retener lo que he aprendido, de lo bueno y de lo malo, para el futuro. Me he llevado importantes lecturas y lecciones".

En casa, las cosas claras

"Mi hijo Pablo no podría hablar en la calle como lo hace si no fuese porque en casa hablamos de la información fidedigna. Tiene que saber lo que pasa, pero por nosotros".

¿Quiere ser entrenador del Barça de balonmano?

"No, no tengo ni edad ni la experiencia. El Barça de balonmano tiene que buscar primeras espadas por su posición. Pero en lo que se refiere a la gestión, al coaching, al mentoring... el club ya sabe que estoy a su disposición".

¿Ve mucho balonmano?

"Intento ver todo el balonmano que puedo. Por supuesto que veo todos los partidos de mi hijo".

Quiero ser un guía de rendimiento. Intentar que las personas tengan un mejor proyecto de vida. Iñaki Urdangarin

¿Dónde se ve?

"No lo sé... Sí que lo que me gustaría dejar claro es que quiero ayudar a las personas, a los equipos, a las empresas para que saquen su máximo rendimiento. También a que consigan sus metas. Pero tampoco sé dónde voy a estar porque estoy viviendo una situación única".

Enfocado al coaching

"Sí, un guía de rendimiento. Intentar que las personas tengan un mejor proyecto de vida, también profesional. El tema mental tal vez es más novedoso en el deporte. Se está mejorando, pero queda mucho, sobre todo en algunos deportes. El otro día lo hablaba con mis compañeros en el Palau. Que si hubiésemos tenido estas herramientas, tal vez todo nos hubiese ido incluso mejor".

Prefiere el mundo del deporte

"Sí, por supuesto, me tira más. Al final, los deportistas son personas y las personas están en entidades. Digo deporte porque ha sido mi segunda familia. Y porque siempre que me acerco al deporte me siento muy bien. Pero puedo enfocarlo en otras áreas".

¿Y un futuro en el Barça?

"No lo sé. Estoy muy agradecido por la oportunidad. A Laporta y a Masip. Pero cuando acabe las prácticas ya veremos qué pasa. Yo estoy a su disposición".

El Barcelona mantuvo su camiseta

"Creo que han tenido los criterios muy claros. Mi camiseta tiene los méritos deportivos para estar ahí colgada. Creo que así debe ser y así ha sido hasta ahora".

