Iñaki Urdangarin vuelve al Barça como becario: "¿Qué hacemos? ¿Le cerramos las puertas del Palau?"

Iñaki Urdangarin fue noticia durante el inicio de este 2022 por su relación con Ainhoa Armentia. El que fuera duque de Palma sigue rehaciendo su vida tanto en lo sentimental como en lo profesional. El excuñado del Rey Felipe VI ha regresado al FC Barcelona. El equipo con el que saltó a la fama en el mundo del balonmano le vuelve a abrir las puertas para que complete las prácticas de un curso de coaching dentro de esta sección en la que juega su hijo Pablo.

En unas declaraciones al pódcast 'La Sotana', Enric Masip adjunto a Joan Laporta, ha confirmado esta circunstancia. El miembro de la directiva culé aclara que Urdangarin está haciendo un curso de coaching y que necesitaba hacer ese mes de prácticas, cuestión a la que ha accedido el club. El trabajo de becario, por el que "no cobra", que realizará Iñaki se basa en acudir a los entrenamientos del balonmano base azulgrana y colaborar junto al equipo técnico.

"Hacer prácticas no son un trabajo. ¿Qué hacemos le cerramos la puerta del Palau?", expone Masip cuando le abordaron por la situación de Iñaki Urdangarin. La mano derecha de Laporta aseguró que no se ha tomado esta decisión porque el exmiembro de la familia real por ser amigo suyo: "Iñaki y yo no éramos amigos. Los mejores amigos de Iñaki eran Barrufet y Barbeito. Simplemente creo que en un momento así, no hace falta ir a reventar a la gente".

Urdangarin se tiene que desplazar a Barcelona desde Vitoria, donde había establecido su estancia habitual. Urdangarin está especialmente motivado por el mundo del coaching y no le importaría regresar de forma definitiva al Barça para tratar de comenzar una carrera en los banquillos. La buena relación de Iñaki con Masip es esencial para llevar a cabo este movimiento. De momento, tendrá que terminar el curso en el que está enfrascado.

El futuro de Pablo

El todavía marido de la infanta Cristina de Borbón cedió el testigo a Pablo, de 20 años, que jugó su primer partido en la liga ASOBAL con la camiseta culé en octubre del año pasado. Con el '77' en la espalda, su hijo sigue los pasos del '7', que luce colgado de las paredes del Palau desde que fuera retirado. Todavía hay socios del Barça que piden que se descuelgue esa camiseta que honra sus años de carrera como azulgrana por su implicación en el 'caso Nóos'

Barrufet se fue coincidiendo con la entrada de la nueva directiva de Laporta, quien cuenta con Enric Masip como adjunto, y el cambio en el banquillo culé de Xavi Pascual a Antonio Carlos Ortega, con Thomas Svensson como ayudante.

Además de Masip, Ortega y Svensson también compartieron equipo con Iñaki. Pese a su estreno con el primer equipo, el sitio de Pablo sigue estando en el Barça B y desde ahí tendrá que seguir peleando por más oportunidades con los mayores. El palmarés de su padre será difícil de igualar, pero el joven sigue dando pasos para establecerse en la élite. Quién sabe si también lo hará con su padre de vuelta en la entidad.

