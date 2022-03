Staniouta, la gimnasta que se opone a Lukashenko y es rechazada en Barcelona por ser de Bielorrusia

Este lunes el Comité Olímpico Internacional recomendaba a todas las federaciones que veten la participación de deportistas y personalidades tanto rusas como bielorrusas, tras la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno de este último país es prorruso, enmascarado por muchos profesionales como una dictadura que les ha obligado a huir de la nación, así como a renunciar a participar en citas tan importantes como los Juegos Olímpicos. Una nueva víctima es el caso de Melitina Staniouta.

La ex gimnasta olímpica bielorrusa ha utilizado las redes sociales para mostrar su horror ante la situación, y ha dejado claro que no piensa volver a su país. El apoyo del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, a la operación militar puesta en marcha por Vladimir Putin indigna y preocupa a muchos deportistas de esta nación. Toda esta situación le ha pillado en Barcelona, pero para poder quedarse aquí necesita un empleo que por ahora sse le está negando por su nacionalidad.

"Ayer recibí 2 solicitudes de trabajo rechazadas debido a mi pasaporte bielorruso. Ya habíamos estado aclarando las condiciones y demás, pero luego dijeron que, como soy bielorrusa, no pueden contratarme. Quiero decir una vez más: la mayoría de los bielorrusos están en contra de la guerra. En Bielorrusia hace años que no se escucha a los bielorrusos. Nuestras voces no han sido escuchadas ni en 2020 ni antes, ni ahora. SOY BIELORRUSA Y QUIERO SER ESCUCHADA", exponía en Instagram.

De hecho, ella nunca ha ocultado su oposición al régimen y en 2020 se llegó a rumorear que había sido detenida por participar en algunas protestas. "No veo oportunidades para volver a los países donde tengo familia/trabajo/mi apartamento y auto/amigos y demás. Así que estoy buscando un trabajo con la oportunidad de ser empleada en cualquier país que me permita huir de la guerra. También busco un lugar para vivir", explicaba esta semana. La búsqueda sigue.

Huida por Lukashenko

Melitina tiene un amplio currículum con el que pide trabajo: "Hago gimnasia rítmica desde hace 20 años (1996-2016). He sido miembro del equipo nacional de Bielorrusia durante 10 años. Gané 24 medallas en campeonatos europeos y mundiales. Participé en dos Juegos Olímpicos. Justo después de terminar mi carrera deportiva en 2016, comencé a trabajar como entrenadora en numerosos países (América del Norte y del Sur, Italia, España, Polonia, Rusia, Ucrania, Japón, etc.). He realizado más de 100 clases magistrales/campos de entrenamiento desde entonces. Tengo diploma de grado universitario (entrenador). Hablo bielorruso, ruso, inglés, un poco de español y francés. Por favor ayúdenme".

La medallista olímpica nunca ha conocido un mundo sin Lukashenko. Se convirtió en presidente en julio de 1994 cuando Staniouta tenía ocho meses. En agosto de 2020, decenas de miles de civiles salieron a las calles en protesta pacífica y tuvieron que enfrentarse a una brutal represión amparada por Vladimir Putin. En octubre de 2020, publicaba un mensaje redes sociales que habla por si solo: "Ya no puedes asustar a los bielorrusos con Halloween. La realidad bielorrusa es más espeluznante". Ahora, también pide que pare la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Guerra Rusia -Ucrania

