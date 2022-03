Medvedev y la encrucijada de la ATP con su nº1: Ucrania pide sancionarle sin jugar los Grand Slam

La ATP se encuentra ante una encrucijada por la guerra en Ucrania. Mientras las grandes organizaciones de otras disciplinas deportivas han tomado duras represalias contra los representantes rusos, en el tenis lo tienen más difícil. A diferencia del fútbol o el baloncesto, donde los castigos caen sobre clubes, en el tenis irían dirigidos de forma individual. ¿Qué pasará con el número 1 de Daniil Medvedev?

El mayor representante del tenis ruso es, ahora mismo, el gran representante del tenis mundial en su condición de número 1: Medvedev. Desde este lunes, Daniil figura en el ranking ATP como el mejor de todos tras consumarse su sorpasso a Novak Djokovic, quien perdió puntos drásticamente por su prohibición de participar en el Abierto de Australia. Ahora llegan presiones para que se le retire el nº1 al tenista ruso.

La ATP mantiene el silencio sobre Medvedev y otros tenistas rusos, como el número 7 del mundo Andrei Rublev. La Federación Internacional de Tenis (ITF), en cambio, ya ha recibido una carta de la Federación Ucraniana de Tenis que pide severidad para los tenistas de Rusia y Bielorrusia: "Medvedev no debería jugar en Roland Garros, Wimbledon y el US Open", dijo Seva Kewlysch, presidente de la Federación ucraniana.

Rafa Nadal gana a Medvedev en Acapulco EFE

Kewlysch dice que Medvedev no debería tener participación en los grandes torneos del calendario, incluyendo competiciones por países como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup -siendo Rusia la vigente campeona de ambas-. De este modo, para Medvedev sería imposible retener su número 1: Dejaremos que Medvedev juegue los torneos del ATP Tour pero los Grand Slam son torneos de la ITF. Si no puedes jugarlos, nunca serás el número uno. Les daría vergüenza que les expulsasen de una competición ahora".

Mensajes contra la guerra

Situación compleja en el tenis, ya que tampoco Medvedev es que se haya posicionado a favor de su país en el conflicto. Daniil pidió paz por los niños: "Todos los niños del mundo tienen sueños, sus vidas apenas están comenzando, muchísimas experiencias están por venirles: primeros amigos, primeras grandes emociones. Todo lo que sienten y ven es por primera vez en sus vidas. Esta es la razón por la cual pido paz en el mundo, paz entre los países".

Más directo fue Rublev la pasada semana. El tenista ruso, tras empezar la invasión de las tropas de su país en Ucrania, respondió tras obtener su pase a la final en el ATP 500 de Dubai. Rublev se acercó a la cámara tras su victoria en semis y, en lugar de poner su firma, escribió un mensaje rechazando el conflicto: "No war, please" (que en castellano significa: "No a la guerra, por favor").

Guerra Rusia -Ucrania

