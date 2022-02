Daniil Medvedev, el número 1 que rompe el Big Three del tenis y su hegemonía de 18 años

El día que Ucrania fue invadida por las tropas de Vladimir Putin, un ruso se erigía número 1 del mundo en el tenis. Daniil Medvedev (Moscú, Rusia) se hace con el trono que hasta ahora pertenecía a Novak Djokovic. Lo hará en realidad el lunes, pero la espera es solo por un formalismo ya que no es hasta comienzo de semana cuando la ATP actualiza su ranking de tenistas.

Lo que ha sucedido con Djokovic en este comienzo de 2022 ha desembocado en el cambio de orden de la tabla. Desde el 3 de enero hasta día de hoy se ido reduciendo de forma drástica una diferencia de 2.900 puntos entre el serbio y el ruso que parecía insalvable. Solo la catástrofe de la no participación de Nole en el Abierto de Australia por no estar vacunado ha permitido esto.

Medvedev ni siquiera ha tenido que hacerse con el nº 1 en la pista. Daniil en Acapulco y Novak en Dubai, mantenían un pulso esta semana por el liderato de la ATP. Estaba en desventaja el serbio, que debía mejorar el resultado de su rival. Djokovic, sin embargo, se quedó en el camino este jueves al pagar la inactividad y ser derrotado en cuartos de final del torneo que se celebra en el torno del emirato. Horas después, el ruso salió a confirmar su condición de mejor del mundo alcanzando las semis en México.

6.600 días de dominio

Lo de Medvedev es histórico y no solo por poner fin a las 361 semanas de Djokovic como número 1, lo es por el trasfondo que tiene ver en lo más alto a un tenista que no sea ninguno de los del Big Three: Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Todo empezó un 2 de febrero de 2004, cuando Federer ganó el Abierto de Australia ante Safin. Desde entonces han pasado 18 años y más de 6.600 días.

El único tenista que pudo interrumpir la racha fue Andy Murray, en 2016. El tenista británico, al que se podría incluir en un Big Four por haber sido coetáneo a las carreras de los otros tres, tuvo un reinado de 41 semanas comprendido entre el tercero de Djokovic y el cuarto de Nadal. Pero más allá de ese periodo, nadie había movido a los tres grandes del tenis moderno de allí arriba.

Djokovic, Rafa Nadal y Federer ATP

Medvedev cambia de ciclo en el tenis. Porque su generación no es la de Federer, Nadal y Djokovic. De hecho, cuando Roger se convirtió en número 1 por primera vez, Daniil solo tenía 7 años. Ahora con 26 lidera el ranking, mientras el suizo alarga su retirada y Nadal da una lección de lo que es la resiliencia en el deporte. El de Manacor, a otros asuntos que no son volver a ser el 1º, le ganó al ruso en la final del último Abierto de Australia y evitó que ya entonces superara a Novak en la clasificación.

"Es un poco pronto para hablar de una nueva era", decía Medvedev en su primera reacción tras saber que era el nuevo número 1. "Es complicado de decir, sobre todo si uno mira lo que pasó en los últimos Grand Slams. La mayoría fueron ganados por el Big3, aunque es verdad que tuve el privilegio de levantar el último título en el US Open. Por mi parte, estoy intentando de poner en práctica mi mayor nivel de tenis, pero aquella vez en Nueva York ha sido la única vez que he podido ganar a un miembro del Big3 en torneos de Grand Slam", añadió.

Pero esto sí es el principio del final de la era que dominó el Big Three (y Murray en segundo plano). Medvedev lidera una generación de tenistas, la Next Gen, que ya es presente. Basta mirar el ranking para ver que es así, con Zverev y Tsitsipas entre Djokovic y Nadal.

