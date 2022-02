LaLiga mostrará el lema 'No a la guerra' en todos los partidos por la invasión rusa de Ucrania

El fútbol español también mostrará su oposición a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La organización ha confirmado que en todos los encuentros tanto de Primera como de Segunda División se enseñará una 'mosca' en la que se leerá el lema 'No a la guerra'. Un gesto, según ha informado LaLiga, de que rechazan "cualquier conflicto bélico" y que apuestan por el "diálogo y la concordia".

"LaLiga y los clubes se significan en favor de la paz. Lo hacen lanzando un mensaje al mundo en todos los partidos de la jornada 26 de LaLiga Santander y 29 de LaLiga SmartBank, tanto en la señal española como en la señal internacional, vista en más de 185 países. Una mosca con el claim NO A LA GUERRA podrá verse en todos los partidos", ha informado la competición.

"Esta iniciativa se completará con la información que aparecerá en la U Televisiva en los partidos de LaLiga y con un mensaje que se lanzará a través de las redes sociales de LaLiga. Con esta iniciativa, LaLiga quiere mostrar su rechazo a cualquier conflicto bélico y su apoyo a la paz, en favor del diálogo y la concordia", han subrayado los organizadores.

Esta no es la primera medida que toma el fútbol español. Horas antes de la confirmación de LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol se ofrecía al resto de autoridades para facilitar la salida de cualquier futbolista español que quisiera escapar de Ucrania.

"Colaboración con la familia del fútbol español afectada por el conflicto bélico en Ucrania. Trabajamos activamente con entidades gubernamentales y deportivas", indicaron desde la RFEF junto a un correo de contacto para cualquier tipo de información que pudiera ayudar a la evacuación.

Además, desde el Consejo Superior de Deportes se ha pedido que ningún deportista español comita en Rusia como forma de rechazo a la invasión de Ucrania impulsada por Vladímir Putin. Según el Secretario de Estado, el deporte "debería ser solidario con los ciudadanos de Ucrania y 'justo' con lo que está haciendo Rusia".

"Porque, desde mi punto de vista, ningún deportista español debería competir en Rusia ahora mismo", ha subrayado en las últimas horas coincidiendo con la llegada a Kiev de las tropas rusas.

La condena del mundo del deporte ha sido mayoritaria, especialmente en España. Sindicatos como ABP, referida al sector del baloncesto, incluso ha pedido que no se dispute ningún partido contra clubes rusos si estos no condenan de manera frontal la invasión que se está produciendo de Ucrania. Concretamente, han pedido que FIBA o Euroliga expulsen a "los equipos rusos que no muestren un rechazo frontal e inequívoco" a lo que está sucediendo.

