Vitali Klitschko, el alcalde de Kiev y exboxeador se une al ejercito de Ucrania en la defensa contra Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue su curso y sigue afectando al mundo del deporte, que cada vez está más cerca del aspecto político. Una de las personas que mejor encarna la dualidad de ambos mundos es Vitali Klitschko. Un personaje reconocido y respetado en toda Ucrania por su trayectoria como boxeador y, que además, es el actual alcalde de Kiev.

La capital ucrania es una de las ciudades que mayores dificultades está padeciendo en las últimas horas después de que las tropas rusas hayan decidido hacerse con el control de uno de los puntos claves del estado. Vladímir Putin no da puntada sin hilo y en esta guerra que él mismo ha comenzado, tiene claros cuáles son los principales puntos a atacar.

Después de intentar hacerse con el control de las fronteras entre Rusia y Ucrania, y también con otros países colindantes, decidió lanzar a sus tropas a tomar la capital, Kiev. Allí se encuentra la leyenda del boxeo Vitali Klitschko, alcalde de la ciudad y de un espíritu bélico indomable. El edil, que no es partidario del conflicto contra el ejército ruso, sí ha declarado que si no le quedaba más remedio tendría que ir al frente de batalla.

Esto ya es un hecho tal y como se ha podido comprobar en varias publicaciones a través de las redes sociales. El mayor de los Klitschko ya está alistado en el ejército del cual se convertirá en uno de sus líderes. Fusil en mano, ha decidido formar parte activa de esta guerra que se está librando en territorio ucraniano y que ya se ha cobrado la vida de decenas y decenas de personas. Un conflicto que amenaza con convertirse en un conato de guerra mundial.

Los dos hermanos Klitschko están considerados como verdaderas instituciones en el país. Son dos reconocidos campeones mundiales de boxeo y ahora formar una de las parejas más mediáticas de esta guerra. El hermano menor, Vladímir, alcanzó mayor éxito sobre el cuadrilátero, aunque ahora ha estado más centrado en prepararse también para su posible entrada en la batalla recibiendo preparación militar de élite.

Por su parte, el hermano mayor, Vitali, también estuvo en el ejército durante su juventud y por ello se encuentra sobradamente preparado para tomar el protagonismo. Ahora, su nueva vida en la política le ha empujado a tomar la dura decisión de salir al frente a defender su territorio y su gente. Unas horas antes, en una entrevista con la cadena británica ITV, el propio Vitali dejaba abierta la puerta a tomar esta decisión: No tengo otra opción. Tengo que hacerlo. Lucharé". Además, criticaba la decisión de Vladímir Putin de arrancar una "guerra sangrienta" que estaba totalmente alejada de la realidad de ambos pueblos.

Los Klitschko, a la guerra

De esta manera, los dos hermanos ya están inmersos en una guerra que tiene paralizada a toda Europa y a todo el mundo. Vitali se unirá así a su inseparable Vladímir, que ya lleva horas dentro de la contienda después de haber entrado en una de las divisiones del ejército. También hace tan solo unas horas, los dos hermanos lanzaban un comunicado conjunto anunciando lo que estaba por venir en las horas más complicadas de Ucrania.

"Hago un llamado a todos los socios internacionales para que observen esta tragedia que está ocurriendo ahora en Ucrania y esta guerra sin sentido que no va a tener ganadores, sino perdedores. Sólo quiero decirles que debemos permanecer unidos contra esta agresión, contra la agresión rusa. No permitan lo que está pasando en Ucrania, no permitan lo que está pasando en Europa y en el mundo. Unidos somos fuertes, apoyamos a Ucrania, gracias". En este caso era Vladímir quien hacía este llamamiento de apoyo generalizado.

Más tarde, el menor de los Klitschko publicaba en sus redes sociales una serie de mensajes donde mostraba su punto de vista sobre la situación de guerra que atraviesa su país tras la ofensiva rusa: "Putin deja claro que quiere destruir el estado ucraniano y la soberanía de su pueblo. Las palabras son seguidas por misiles y tanques. La destrucción y la muerte vienen sobre nosotros. Eso es todo, la sangre se mezclará con las lágrimas".

Los hermanos Klitschko Jorge Pacheco

"El pueblo ucraniano es fuerte. Y permanecerá fiel a sí mismo en esta terrible prueba. Un pueblo que anhela soberanía y paz. Un pueblo que considera al pueblo ruso sus hermanos. Sabemos que básicamente no quieren esta guerra. Podéis hacer algo movilizándoos y organizando grandes manifestaciones. Haced que vuestra voz se escuche. Haced oír la voz de la democracia. Dilo alto y claro, que el derecho internacional y la democracia están siendo atacadas, que la guerra es el mal más grande y que la vida es sagrada".

"Esta guerra contra mi país no es sólo el resultado de la locura de un hombre, sino también el resultado de años de debilidad en las democracias occidentales. Esta locura debe detenerse ahora intensificando la disuasión. Nuestros gobiernos necesitan decir las cosas alto y claro".

Los dos hermanos Klitschko ya se encuentran dentro de la guerra. El primero en entrar, por consejo de Vitali, fue el propio Vladímir. Ahora, diferentes compatriotas ucranianos están celebrando la llegada del alcalde de Kiev también al frente ya que indican que debido a su poder y a su riqueza podría estar a salvo en cualquier otro lugar. Sin embargo, prefiere ponerse en riesgo y jugarse la vida por la defensa de su pueblo.

Guerra Rusia -Ucrania

