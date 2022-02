Zinchenko, el capitán de Ucrania que desea "la más dolorosa de las muertes" a Vladímir Putin

El Reino Unido está cobrando una importancia fuerte en el conflicto entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias en el mundo del deporte. Si los focos se situaban sobre la relación de Román Abramóvich con Vladímir Putin, hay un jugador en la Premier League especialmente conmocionado por lo que sucede en la zona del Dombás desde 2014. Oleksandr Zinchenko sólo era un niño cuando huyó de allí; el jugador del Manchester City hoy le desea la muerte al presidente ruso.

Su madre decidió que tenían que abandonar la región de Dombás en 2014 por el conflicto con Rusia y su carrera futbolística sufrió un parón abrupto. De crecer en la cantera del Shakhtar Donetsk, pasó a ser rechazado por el Spartak. Tuvo que entrenarse solo en las calles de Moscú hasta que encontró refugio en el UFA, un equipo de los Urales. Su buena progresión llamó la atención de Pep Guardiola, también por su gran Eurocopa 2016 en Francia.

Ahora es capitán general tanto en su equipo inglés como en la selección. Tras su debut en octubre de 2015, a las órdenes de Mykhaylo Fomenko, el capitán del combinado ucraniano ha disputado 48 partidos con su selección. La cara visible del equipo ucraniano también ha llevado a otros jugadores del país a tomar partido. Andriy Yarmolenko y Artem Kravets tampoco perdieron la ocasión de enviar un mensaje de alarma. Asimismo, la gran referencia futbolística en la historia del país, Andriy Shevchenko, lanzó en sus redes una soflama teñida de ardor patriótico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

"¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad!", proclamó el actual entrenador del Génova. Zinchenko fue más duro: "Rusos, ¿cómo sienta despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre".

Refugiado rechazado

Al igual que la de muchos compatriotas, su trayectoria profesional se vio sacudida por la Guerra del Donbás y en febrero de 2015, con sólo 18 años, debió abandonar las categorías inferiores del Shakhtar para jugar en el FC Ufa, entonces recién ascendido a la Premier Rusa. Su nivel era más alto que el de este equipo, pero en los equipos punteros del país que ahora trata de invadir el suyo buscaban talento sudamericano por encima del europeo.

Antes tuvo que pasar un periplo de penurias. Su madre, apenas unos días después de que Zinchenko se enfrentará en la Youth League al Arsenal de Héctor Bellerín, decidió que había que irse del país. Era lo más seguro. El futbolista cayó en el limbo. Se quedó sin equipo, pero, por temas contractuales con el Shakhtar, no podía firmar con ningún otro conjunto. Solo pudo entrenarse durante meses en las calles de Moscú y jugar en ligas amateur. No fue hasta julio de 2014 cuando consiguió una prueba con el Rubin Kazan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Quedaron encantados con él y empezó a entrenar con el primer equipo pese a que no tenía ni siquiera salario. Vivió durante tres meses en el centro de entrenamiento. El año y medio que le restaba en el contrato con el Shakhtar, que no le quería dejar ir, le prohibía jugar partidos oficiales, y además también le impedía fichar por el Rubin, que finalmente desistió y le dijo adiós. "Entonces el Ufa llamó a mi agente y me ofrecieron instantáneamente un contrato. Estaba supercontento porque llevaba sin jugar muchos meses", apuntó Zinchenko a The Guardian.

Guardiola le abre las puertas

Fue a partir de la temporada 2015/2016 cuando Zinchenko se hizo titular habitual en el equipo y disputó 33 encuentros. El Manchester City avistó su potencial y le firmó con tan solo 19 años por cerca de dos millones de euros. Lo cedió inmediatamente al PSV Eindhoven y después lo recuperó, para meterle poco a poco en la rotación del equipo y formarle como lateral izquierdo. Con el paso de los años, Oleksandr es un fijo para Pep Guardiola, que lo pidió expresamente, e incluso partió como titular en la final de la primera Champions League en la historia de los ingleses.

El Manchester City invirtió más de 57 millones para fichar a Benjamin Mendy el verano de 2017. La apuesta era firme, pero el lateral izquierdo francés apenas ha podido mostrar su mejor versión desde que aterrizó en el conjunto skyblue. Las lesiones han lastrado al defensa que destacó tanto en el Olympique de Marsella como en el Mónaco antes de dar el salto a la Premier. Por si fuera poco, sus escándalos sexuales han acabado con el francés en la cárcel. Es por lo que Zinchenko, que costó dos millones, se ha vuelto tan importante.

Este jueves tuvo que dejar a un lado su profesionalismo deportivo y explotó: "Espero que mueras de la forma más dolorosa", le dijo a Vladímir Putin al ver las imágenes de su patria atacada, en una publicación en su cuenta de Instagram que borró inmediatamente. Rusia, el país en el que tuvo que golpear un balón en las calles de Moscú en busca de una oportunidad, invade su Ucrania. Oleksandr Zinchenko vive desde Inglaterra con preocupación todo lo que sucede en la patria que le vio nacer.

[Más información: Román Zozulya rompe su silencio sobre la guerra en Ucrania: "Putin es la reencarnación de Hitler"]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan