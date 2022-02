Mika Hakkinen ve 'El Plan': "Estoy impresionando con Fernando Alonso, le veo ganando en 2022"

La Fórmula 1 ya ha echado a andar y con ello se han presentado, de manera real y sobre la pista, los nuevos monoplazas para 2022. Un lanzamiento muy esperado era el A522 de Alpine, un coche que parece ser algo conservador en lo aerodinámico, pero del cual se espera un gran salto en cuanto a la unidad de potencia.

De momento, en el grupo Renault esperan haber dado con la tecla del nuevo motor y que este responda a las expectativas esperadas. La idea de la factoría francesa, impulsada entre las horas de trabajo de Viry, es encontrar el punto máximo de potencia dentro de la fiablidad, ya que esta deberá ser congelada hasta el año 2026.

Lo que menos preocupa es encontrar la fiabilidad, ya que esta podrá ser encontrada limitando esa potencia máxima que rebajaría el riesgo y sobrecalentamiento de ese motor. Sin embargo, lo que también preocupa es que esos avances en aerodinámica hayan quedado algo escasos.

Las primeras muestras que ha dado el Alpine están más relacionadas con esa fiabilidad y ese anhelo de acumular vueltas, kilómetraje y datos de análisis que buscar tiempos positivos a un solo giro. Con lo poco que se conoce hasta ahora, hay gente que ya empieza a ver el lado positivo de la situación que confía, no solo en el rendimiento de los franceses, sino también del propio Fernando Alonso.

Se trata de otro bicampeón del mundo como el asturiano y que es una voz autorizada dentro del 'Gran Circo'. Mika Hakkinen ve el famoso 'Plan' de Alonso y sube la apuesta a ese aprovechamiento de los recursos de los que dispone una marca clásica como Renault. Por ello, no le extrañaría nada verle ganando ya incluso este curso.

Ganar en 2022

"Todavía estoy muy impresionado con Fernando. Conocemos su motivación, su estado físico, su amor por el automovilismo y puedo verlo ganando. Alonso no está en la F1 sólo por el mero hecho de estar en ella, quiere ganar y tengo mucha confianza en él. Le veo ganando en la F1 tarde o temprano. Y el equipo en el que está ahora, estoy seguro de que con los recursos y los medios que tienen, si quieren usarlos al máximo, pueden ganar. Así que no me sorprendería si 2022 es el año en el que veremos a Alonso ganar carreras".

Además, apuesta por el gran rendimiento que pueda sacar un piloto como Fernando, con un estilo de pilotaje marcado por el talento y la agresividad, de cara al manejo de los nuevos coches: "Los monoplazas de 2022 están configurados de manera extremadamente diferente al año pasado. Son mucho más pronunciados, se deslizan mucho más en las curvas lentas".

"No tienes tanta carga aerodinámica en esas curvas, por lo que necesitas un muy buen control del coche, tienes que ser muy agresivo para poder generar una buena temperatura en los neumáticos. Por eso, si miras el estilo de pilotaje de Alonso desde que debutó en la F1, así como su rendimiento, no me sorprendería que ese estilo de pilotaje encaje bien con este nuevo reglamento".

