Verstappen se lleva en Suzuka una pole incontestable con Sainz, cuarto y Alonso, quinto

Max Verstappen cumplió con su papel de favorito en Suzuka y saldrá este domingo desde la pole en la carrera del GP de Japón. El piloto neerlandés dominó la sesión junto a su compañero, el mexicano Checo Pérez. Los Red Bull parten con mucha ventaja en la prueba nipona. Carlos Sainz saldrá 4º y Fernando Alonso, que peleó a fondo durante toda la clasificación, 5º. [Así vivimos en directo la clasificación del GP de Japón]

Parecía imposible rivalizar con Verstappen en la clasificación de Japón y los pronósticos se cumplieron. Sorprendió Alonso con su rendimiento, más aún con su compañero, Lance Stroll, eliminado en la Q1. Los McLaren fueron muy rápidos y Lando Norris empezará 3º. Los Mercedes, pese a un arreón momentáneo de Hamilton, siguen atrás.

Pole número 36 para Verstappen en la Fórmula 1 y quinta consecutiva. Se hace complicado imaginar que alguno pueda meter mano a los Red Bull este domingo. Lo intentará Norris, aunque la batalla por el podio puede ser bonita con la presión de Sainz y un Alonso que sigue sacando lo mejor de su coche.

[El milagro de Fernando Alonso con las mejoras: "Hace 6 meses estábamos a un segundo y medio"]

Verstappen cubrió los 5.807 metros de Suzuka en un tiempo 1:28.197, tan sólo 66 milésimas menos que su compañero, el mexicano Sergio Pérez, que saldrá también en la primera línea. Más distanciado, a 292 milésimas, quedó el inglés Lando Norris, tercero en la cronometrada principal.

Sainz, que viene de lograr una victoria épica en Australia -sólo dos semanas después de haber sido operado de una apendicitis- se quedó a 48 centésimas de 'Mad Max' y mejoró en cuatro milésimas al doble campeón mundial asturiano, que arrancará quinto, un puesto por detrás de él, en Suzuka.

Oscar Piastri, que confirma el buen rendimiento de los McLaren, empezará sexto tras registrar un tiempo con menos de dos décimas de diferencia respecto a Alonso. Hamilton saldrá séptimo pese a que en la Q2 pareció que lucharía por estar más arriba y le seguirá Charles Leclerc, que sólo hizo un intento en la Q3 y decepcionó quedando cuatro puestos por detrás de su compañero.

La quinta línea la formarán en la parrilla de este domingo George Russell y Yuki Tsunoda, con los dos peores tiempos de la Q3. El piloto nipón hizo vibrar a su gente en Suzuka, ya que se metió milagrosamente en la última tanda sesión de la clasificación superando en el último suspiro a su compañero, Daniel Ricciardo.

"Esta pista es muy sensible a los neumáticos", analizaba tras la clasificación un Verstappen que, pese a la pole, no quedó satisfecho con su mejor tiempo. Se quedó cerca del neerlandés Pérez, que explicó qué es lo que le falló: "No he tenido una buena salida al abrir la vuelta y esto ha podido marcar la diferencia".

También habló Fernando Alonso ante los medios. El asturiano, que estrenó el paquete de mejoras este sábado y experimentó un subidón, se mostró contento: "No me esperaba estar tan arriba, a cuatro décimas de la pole. Hace cuatro meses estábamos a un segundo y medio de la pole", dijo el piloto español que ahora debe comprobar el rendimiento en carrera del AMR24 con las novedades.