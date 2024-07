El enfado de Alonso con Aston Martin por la estrategia en Hungría: "No me interesa saberlo"

Aston Martin no convirtió en realidad las expectativas creadas a lo largo del fin de semana. La escudería británica afrontaba la carrera con el buen sabor de boca dejado tras observar el panel de tiempos después de clasificación y ver a sus dos pilotos en séptima y octava posición.

La jornada del sábado reflejó una mejoría en Aston Martin tras varios grandes premios en el ostracismo. El paquete de mejoras parecía funcionar, al menos a una vuelta, y amagaba con hacerlo también en una tanda larga y exigente, pues Alonso comunicaba a sus ingenieros que el AMR24 rendía por encima de lo esperado.

El asturiano había ganado una posición en la salida y se sentía conectado con su monoplaza, pero Aston Martin decidió realizar pronto la primera parada y montar neumáticos medios en lugar de duros, los que pusieron el resto de pilotos. Fernando salió de boxes por detrás de Hulkenberg, que marcaba la vuelta rápida con las gomas más duras.

🗣️ Fernando Alonso reconoce que no entendió qué ocurrió con la estrategia



"Todavía no entiendo por qué hemos parado, pero ok", decía Fernando por radio cuando salía del pit lane. Poco después, al recibir el aviso de que Stroll iba a realizar su parada y saldría justo detrás, Alonso fue tajante. "No me interesa saberlo, amigo. Ya sé que he perdido la carrera con todo el mundo", aseguró.

"Ahí estuvo la carrera. En la vuelta siete paramos, en la ocho sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas en nuestro coche con un set de medias y uno de duras es misión imposible. Todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia y no sé por qué paramos en la vuelta siete", añadió.

Fernando estaba peleando con el Haas cuando las sensaciones de la clasificación y el ritmo inicial invitaban a pensar en una batalla más arriba. No fue hasta prácticamente el ecuador de la carrera cuando logró adelantar al piloto alemán. Para entonces, ya era demasiado tarde.

En el tramo final dejó pasar a un Stroll cuyos neumáticos, con mejor vida, le permitieron tratar de dar caza a Tsunoda. Finalmente, no lo consiguió. "Me mandaron dejar pasar a Lance para atacar a Yuki, estuvo cerca en las últimas vueltas, pero no se pudo. Es un punto para el equipo, me da igual quien lo coja", explicó el asturiano.

Aston Martin en general cierra Hungría con un solo punto y Alonso en particular sin botín alguno. No es el final esperado para un gran premio en el que han dado un ligero paso adelante. En el horizonte, Spa, la última carrera antes del parón veraniego.