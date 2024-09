Los hermano Topuria se enfrentan a un detector de mentiras: "No tendría dudas de que te ganaría"

Poco más de un mes separa a Ilia Topuria de su primera defensa del título de peso pluma de la UFC. Después de noquear a Volkanovski y ascender al Olimpo de las MMA, Max Holloway, excampeón, será su siguiente rival. Su preparación, en la recta final, cabalga entre sus movimientos fuera del octógono.

La unión entre WOW ('The Way of Warrior'), la mayor liga de artes marciales mixtas del panorama español, e Ilia Topuria se escenificó este miércoles en Madrid, en la antesala del evento WOW 15 que se celebrará este sábado 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre. El campeón mundial de la UFC acaba de convertirse en accionista de la empresa y estuvo presente en la rueda de prensa previa al show.

"Siempre fue mi objetivo ayudar de alguna manera y contribuir de forma positiva en las artes marciales mixtas en España", explicó Ilia Topuria en una comparecencia a la que acudió EL ESPAÑOL. "Pocas personas saben lo que el luchador necesita y cuál es el camino que está recorriendo, y WOW ha hecho un trabajo al que no se le puede sacar ninguna queja. Ha estado haciendo un trabajo magistral", añadió.

Además de su faceta empresarial, Ilia Topuria ha mostrado su lado más sincero en un video junto a su hermano, Aleksandre Topuria, recientemente reciente fichaje de la mayor compañía de MMA. Ambos se han enfrentado entre sí, con un detector de mentiras como traje. El primero en responder ha sido Aleksandre, a quien Ilia le ha preguntado si se vería capaz de derrotarle en un octógono.

"Si tú tuvieras que ser mi oponente algún día, no tendría dudas de que te ganaría", contestó el mayor de los hermanos. A quien Ilia respondió en tono jocoso: "Pero con un casco de moto tendría que ser. Protección de gladiador". Aleksandre, entre risas, ratificaba la confianza en sí mismo: "Da igual con lo que fuera, pero tendría que salir victorioso".

Después ha sido el turno del 'Matador'. Aleksandre le preguntó si en alguna pelea no combatió al cien por cien, a lo que Ilia ha respondido que si. Ocurrió en su debut en la UFC, cuando al hispano-georgiano le avisaron con tan solo ocho días de antelación. Pese a ello, ganó, como todas su pealeas.

"Me siento invencible", asegura, aunque el polígrafo dijo que mentía. Por último, Ilia reveló que lo que más teme es perder la mentalidad que le ha encumbrado al éxito. Su próxima parada tiene nombre y apellidos, Max Holloway. Bajo el marco de su primera defensa del título.