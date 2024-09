Topuria aterriza en WOW: "Quiero que los luchadores no tengan que llegar a la UFC para tener visibilidad"

La unión entre WOW ('The Way of Warrior'), la mayor liga de artes marciales mixtas del panorama español, e Ilia Topuria se escenificó este miércoles en Madrid, en la antesala del evento WOW 15 que se celebrará este sábado 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre. El campeón mundial de la UFC acaba de convertirse en accionista de la empresa y estuvo presente en la rueda de prensa previa al show.

"Siempre fue mi objetivo ayudar de alguna manera y contribuir de forma positiva en las artes marciales mixtas en España", explicó Ilia Topuria en una comparecencia a la que acudió EL ESPAÑOL. "Pocas personas saben lo que el luchador necesita y cuál es el camino que está recorriendo, y WOW ha hecho un trabajo al que no se le puede sacar ninguna queja. Ha estado haciendo un trabajo magistral", añadió.

WOW nació a finales de 2019 y en cinco años de vida ha crecido a pasos agigantados, hasta el punto de haber encontrado socios en el camino como Movistar+, que emitirá íntegra la velada de este sábado. También se podrá seguir a través del UFC Fight Pass, plataforma de la empresa de la que es campeón Topuria: "No tenía derecho de estar en ningún otro lado que no fuera WOW", señalaba 'El Matador'.

Topuria destacó la estructura empresarial de WOW, cuyo CEO es David Balarezo, 'Bala'. Hace meses que empezaron las conversaciones entre las dos partes hasta que estas fructificaron en una alianza: "Desde mi involucración hemos estado intentando añadir algún que otro detalle para ayudar a la evolución de los atletas, y que tengan una plataforma donde puedan competir y ser auténticas leyendas", apuntó Ilia.

Uno de esos detalles, como pudo anunciar el menor de los hermanos Topuria, es que en WOW 15 se implementarán los llamados 'bonus' para los atletas: "Habrá dos 'bonus' a combate de la noche y a mejor nocaut. Dependiendo de la actuación de los atletas puede que haya alguno más", adelantó Ilia. Luego recalcó que estos premios, de momento, serán de 3.000 euros adicionales.

Las previsiones para este evento, además, son de superar las 7.000 personas en Vistalegre y marcar un nuevo récord de asistencia en España. David Balarezo y su socio, Arturo Guillén, quisieron remarcar que el futuro de WOW pasa por realizar eventos mensuales y semanales, aunque esto más a largo plazo.

"Con WOW lo que he soñado es que los luchadores no tengan que llegar a la UFC para tener visibilidad", siguió Ilia Topuria. "El camino para llegar y entrar al octógono es súper difícil de lograr, te tiene que nacer del corazón, porque si no lo amas hay millones de razones para tirar la toalla y coger otro rumbo. Estos guerreros aman lo que hacen y el espectáculo está garantizado", dijo mirando a los luchadores que este sábado pelearán y que, casi en su totalidad, acudieron a la rueda de prensa.

Dos de las estrellas de la velada, Hecher Sosa y el joven Yaman 'El Diamante' Mjahed, acompañaron a Topuria y a los cofundadores de WOW en la mesa 'presidencial' de la rueda de prensa. WOW 15 contará con un total de 12 combates profesionales e internacionales.

Con esta nueva alianza, todos miran alto. Y Topuria, que entre sus siguientes sueños tiene traer la UFC a España, más concretamente al Santiago Bernabéu, tampoco descarta ver algún día un evento de WOW en el coliseo del Real Madrid: "Lo veo muy muy posible y si nos ayudáis como lo estáis haciendo ahora, mucho más", dijo refiriéndose a la prensa. "Si ya se hizo un evento de deporte de contacto en el Santiago Bernabéu ['La Velada del Año' de Ibai Llanos], nada nos va a impedir pensar a nosotros que no podemos hacerlo. La mentalidad es esa siempre: si alguien lo ha podido hacer, nosotros también y si nadie lo ha hecho, nosotros podemos ser los primeros".

Mensaje para Max Holloway

También hubo tiempo para que Ilia hablara de otros de sus proyectos, como el documental que estrenará en cines el próximo 19 de septiembre ('Topuria: Matador'). Del mismo modo, fue preguntado sobre su siguiente desafío en el octógono: contra Max Holloway, el 27 de octubre en Abu Dhabi, en su primera defensa del título del peso pluma de la UFC.

"Estoy mejor que nunca, no quisiera estar en la piel del otro. Me he preparado muy duro. He llegado a un nivel en el que lo disfruto todo. Una vez alcanzas el sueño de convertirte en el mejor del mundo, te das cuenta de que es posible", reflexionó sobre su estado de forma.

Se atrevió a vaticinar lo que le 'costará' someter a su rival: "Realmente tengo el presentimiento de que va a ser un combate muy rápido. Si supera el primer asalto, me sorprendería mucho y tendría el respeto de mi parte porque realmente se va a ver una versión de mí que nunca antes habéis visto. Lo mejor que puede hacer es tener un buen casco de moto porque no tiene ninguna opción", bromeó.

Topuria, que indicó que el siempre elige creer "en las cosas que le hacen feliz y en que todo es posible", remarcó que se supera todos los días de su vida y que va a seguir el mismo camino que hasta ahora. "Voy a seguir el mismo camino que he estado recorriendo hasta ahora de superarme todos los días de mi vida. No me dejo llevar ni guiar por las opiniones de terceros porque la más importante es la mía propia", concluyó.